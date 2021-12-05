Yakutiyespor dolu dizgin

Erzurum’u BAL Liginde temsil eden Yakutiyespor, sahasında ağıladığı Artvin Çoruhspor’u 10’lık skorla mağlup ederek grubunda liderliğe yükseldi.

Yakutiye Belediyesi’ne bağlı olarak mücadele eden Yakutiyespor Kulübü aldığı galibiyetlerle Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak puanını 15’e yükselten Yakutiyespor, bugün Artvin Çoruhspor’la oynadığı maçta üstün performans sergileyerek, seyircisinin de desteğiyle üç puanın sahibi oldu.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçı baştan sona üstün götüren Yakutiyespor, 81. Dakikada Furkan Çimen’in attığı golle 3 puanın sahibi olurken, liderliği de Artvin Çoruhspor’dan devraldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “şehrimizi Spor Toto 1. Ligi’nde temsil eden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un aldığı başarılı sonuçlarla liderliğe yükselmesinin ardından, bugün de Yakutiyesporumuzun grubunda liderliğe yükselmesi sevincimizi ikiye katladı. İnanıyoruz ki, bu başarılı sonuçlarla şehrimiz her alanda olduğu gibi sporda da yoluna emin adımlarla devam edecektir. Bütün sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.

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