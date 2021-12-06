Palandöken cıvıl cıvıl



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, 1 Aralık'taki kar yağışıyla beyaza büründü. Turizmcilerin planladığı gibi aralık ayının ilk haftası açılan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler, otellerde yer ayırtmaya başladı. 4 Aralık'ta kayakseverlere açılan Palandöken'e gelenler, dağı renklendirdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye'de kayak yapılmaya başlanılan ilk merkez oldu. Palandöken'de resmi açılışı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Kayak merkezindeki gondol, teleferik ve liftlerinin bakımları yapıldı, sisteme yeni liftler eklendi. Otel yöneticileri ise yeni sezon için personel eğitimlerini bitirdi.

REZERVASYONDA YÜZDE 35 ARTIŞ

Ayrıca kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle kar kalınlığı az olan Palandöken'de, suni kar makineleri çalıştırılmaya başlandı. Resmi açılışı yapılmayan ancak pistleri kayakseverlere açılan Palandöken'de gecede ışıklandırılmış pistlerde kayak yapabiliyor. Açılış öncesi yerli ve yabancı turistler de otellerden yer ayırtmaya başladı. Geçen yıla oranla erken rezervasyonda yüzde 35 artış olduğu belirtildi.

'KAYAK SEZONUNU AÇAN İLK MERKEZİZ'

Snowboard antrenörü Elif Kübra Geneşke, hafta sonu sezonu açan Palandöken'deki pistlerin muhteşem olduğunu belirtti. Geneşke, "Kayak sezonunu Türkiye'de açan ilk merkeziz. Kayağı çok özlemiştik. Palandöken'deki ekip, çok iyi çalışarak pistleri muhteşem bir hale getirmiş. Sezonun erken açılması bizim için büyük bir avantaj çünkü rakiplerimizden daha çok antrenman yapma fırsatı buluyoruz. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Kayakseverleri Erzurum'a davet ediyorum" dedi.

'SON YAĞAN KARLA PİSTLER MUHTEŞEM OLDU'

Otel genel müdürü Ali Güney de Palandöken'de sezonun başlaması ile hem yurt içinden hem de yurt dışından rezervasyonlar almaya başladıklarını söyledi. Güney, "Palandöken'e beklenen kar yağışı geldi. Zaten günler öncesinden tüm pistler, suni karla doldurulmuştu. Son yağan karla birlikte pistler muhteşem oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayının ilk haftası sezonu açtık. Bu yıl erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre, görüntü daha iyi yönde" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-12-06 10:39:19



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