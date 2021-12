Özel oscarlar sahiplerini buldu

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

‘5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ münasebetiyle Erzurum’da düzenlenen etkinlikte ulusal ve uluslararası alanda derece elde eden özel sporcular ile bedensel engelli sporculara ödülleri verildi. Özellikle özel sporcuların spor gösterileri ayakta alkışlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ münasebetiyle Yakutiye Spor Salonu’nda özel sporcular ile bedensel engelli şampiyonlar için ödül töreni düzenlendi. Cimnastik, Karate ve Taekwondocuların da gösteri yaptığı etkinlikte özellikle özel sporcuların yaptıkları Cimnastik gösterisi yoğun alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bar ekipleri gösteri yaptı. Törende özel sporcuların yanı sıra Tekerlekli Sandalye Curling Milli takımı, işitme engelli şampiyon karateci Volkan Kardeşler ile İşitme Engelliler olimpiyat şampiyonu Erkan Esenboğa ve dünyada adeta bileği bükülmeyen bilek güreşi dünya şampiyonu Gökhan Seven plaketle ödüllendirildi.

Ayrıca Dünya Gönüllüler günü için düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası ile ‘Evimin Sultanları’ voleybol turnuvası ile gönüllüler gününe katkı sağlayan sporcularda ödüllendirildi. Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Hancı tarafından verildi.

Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum’u ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden özel sporcularımızın yanı sıra bedensel ve işitme engelli sporcularımıza bundan sonraki spor yaşantılarında başarı dileklerini ileterek, ödül törenine katılımlarından ötürü kutladı.

