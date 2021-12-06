Bakan yardımcısından söz aldılar

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube yönetimi, çalıştay için Erzurum'a gelen Bakan yardımcısından emeklilere konut desteği için söz aldı.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkan vekili Zekeriya Aras, Başkan yardımcısı Lütfü Yıldız ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı için Erzurum'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'a emeklilerin sorunlarını içerin bir dosya sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de yer aldığı görüşmede hazırladıkları raporu Bakan yardımcısı Mücahit Demirtaş'a veren Dernek Başkan vekili Zekeriya Aras, "Emeklilerimize konut projesinde daha fazla kontenjan ayrılması noktasında Sayın Bakanımıza bir dosya sunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'de bizlere büyük destek verdi. Yapımı devam eden ve yapılacak olan konutlardan Emekli üyelerimize daha fazla kontenjan ayrılması talebimize sayın Bakanımızda olumlu cevap verdi. Önümüzdeki süreçte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan ve yapılacak olan konutlardan emeklilerimize daha fazla kontenjan verileceği garantisini aldık. Ayrıca bu konutlar için istenen peşinat ve aylık taksitlerin yüksek olduğunu da yine raporumuzun da sayın Bakana ilettik. İnşallah konut almaya hak kazanacak olan emeklilerimiz peşinat ve aylık taksitlerde de zorlanmayacaklar. Bakan yardımcımız Mücahit Demirtaş'a ve bizlere bu görüşmeyi organize eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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