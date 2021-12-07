Kardeş ülkenin kış turizmine Palandöken öncü olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeş ülkenin kış turizmine Palandöken öncü olacak

İHA

Kardeş ülkenin kış turizmine Palandöken öncü olacak

Erzurum’da düzenlenen TürkiyeAzerbaycan kış turizmini geliştirme programında Azerbaycan’dan gelen kayak merkezi yöneticileri Erzurum’daki tesisler ve pistler hakkında bilgilendirildi. Yapılan bu programla Azerbaycan'daki kayak merkezlerinin Palandöken gibi dünya pazarına açılması hedefleniyor.
Erzurum’da Ski Turkish Platformu öncülüğünde Azerbaycan’dan gelen 3 kayak merkezinin yöneticileri 3 gün boyunca Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu. Türkiye Azerbaycan kış turizmi geliştirme programında yöneticiler tesisleri ve pistleri gezerek yenilenen kayak merkezi projeleri hakkında bilgiler aldı. Azerbaycan’da olmayan projeleri teker teker dinleyen yöneticiler buradan aldıkları bilgileri kendi kayak merkezlerine uygulayarak kış turizminde adlarından söz ettirmek istiyorlar.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Erzurum’daki kayak merkezleri ve kayak altyapısı hakkında bilgi alışverişi yaptıklarını ifade ederek, “Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde ülkemizin kardeş ülkesi Azerbaycan’da 3 kayak merkezi yöneticilerini misafir ediyoruz. Ülkemizdeki ve Erzurum’daki kış sporları ve altyapısı hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan arasında hem sportif hem turizm açısından nasıl faaliyetler yapabiliriz bunu görüşüp turistleri buraya nasıl getiririz onlara formül arıyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan’daki dağları ve kayak merkezlerini nasıl kalkındırabiliriz diye geçmişte neler yaptığımızı ve hangi yolu izlediğimizi aktarıyoruz” dedi.
Programın operasyon yöneticisi Erdem Kurt ise hedeflerinin Azerbaycan’daki kayak merkezlerinin de Türkiye’deki gibi dünyaya pazarlanması olduğunu kaydederek, “Platformda kayak merkezlerinin tanıtımlarını yapıyoruz. Bizler Azerbaycan’da bulunan kayak merkezlerinin de Türkiye’deki merkezler gibi pazarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Burada kayak merkezleri hakkında bilgi alsınlar kendi kayak merkezlerini geliştirsinler diye böyle bir turizm geliştirme platformu kurduk. Azerbaycan Türkiye arasında turizmi geliştirmek amaçlı bu operasyonu düzenledik. Bunun bir diğer ayağı da Azerbaycan’da olacak. Burada en önemli şey insanların ilgisi, Azerbaycan turizm ofisinin yönlendirmesi ile gelen yöneticiler Türkiye’nin yaptıklarından ders çıkartmaya çalışıyorlar. Buradaki kayak hocalarından eğitim alacaklar ve tesislerden bilgi alıp kendilerine bu tesislerden yaptırabilecekler” şeklinde konuştu.
Azerbaycan Şahdağ Kayak Merkezi yöneticisi Mehman Alizade’de Erzurum’un 40 yıllık kayak tecrübesinden yararlandıklarını vurgulayarak “Biz buraya tecrübe alışverişi için geldik. Erzurum bu konuda çok tecrübeli görünüyor. 40 yıllık tecrübesi var, biz daha 10 yıldır bu sektördeyiz. Tecrübe alışverişi açısından bizim için çok önemli bir organizasyon diyebilirim. Burada çok yenilik var. 2 gündür buradayız ve öğreneceğimiz çok şey var. Palandöken gördüğüm kayak merkezlerden en iyilerinden birisi, pistleri çok iyi durumda. Doğal kar var ve kente çok yakın. Bizim orada da kayak turizmi yeni yeni gelişmeye başladı. Gelecekte çok güzel projeler var. Turist akınının buradan Azerbaycan’a ve oradan buraya olacağını düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da ‘’Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı’’ semineri
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘’Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı’’ ...
KARPAM’da görev değişikliği
YEREL HABERLER KARPAM’da görev değişikliği
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine ...
Erzurum'da JÖAK ve JAK'tan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Erzurum'da JÖAK ve JAK'tan deprem tatbikatı
Sabır taşını çatlatan adam Ersander üyesi 40 yıldır yatağa bağımlı olduğu halde yaşama azmini hiç kaybetmeyen Ali Pehlivanı evinde ziyaret eden Ersander yönetimi, üyelik teklif etti Gelişmeleri sosyal ağlar üzerinden takip eden Ali Koçak, Ersander'in yönetimini gönülden alkışladı
YEREL HABERLER Sabır taşını çatlatan adam Ersander üyesi 40 yıldır ...
JÖAK ve JAK ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER JÖAK ve JAK ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini ...
Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı
YEREL HABERLER Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım ...
Bakan yardımcısından söz aldılar
YEREL HABERLER Bakan yardımcısından söz aldılar
Profesör, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı örneğiyle anlattı
YEREL HABERLER Profesör, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı ...
BB Erzurumspor Akademisi’nden büyük başarı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Akademisi’nden büyük başarı
Genç ve yaşlı vatandaşlar tarihi mekanları gezdiler
YEREL HABERLER Genç ve yaşlı vatandaşlar tarihi mekanları gezdiler
Özel oscarlar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Özel oscarlar sahiplerini buldu
Başkan Demir, “Maltepe etkinliğinde stantların boş olması, istenilen katılımın olmayışı bizleri üzdü”
YEREL HABERLER Başkan Demir, “Maltepe etkinliğinde stantların boş ...
Off-Road ekibi doğaya yem bırakıp, karda rafting yaptı
YEREL HABERLER Off-Road ekibi doğaya yem bırakıp, karda rafting ...
Mehmetçik Vakfı’ndan gazi ve şehit yakınlarına ziyaret
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı’ndan gazi ve şehit yakınlarına ...
DSİ Bölge Müdürü Yavuz Köprüköy Güzelhisar Mahallesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DSİ Bölge Müdürü Yavuz Köprüköy Güzelhisar ...
Ağaçlar buz açtı
YEREL HABERLER Ağaçlar buz açtı
Palandöken cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Palandöken cıvıl cıvıl
Mimarlar odasında genel kurul heyecanı
YEREL HABERLER Mimarlar odasında genel kurul heyecanı
Demir ve yönetimi GİK toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Demir ve yönetimi GİK toplantısına katıldı
Isınmak için tenekeye tiner atınca elinde ve yüzünde yanıklar oluştu
YEREL HABERLER Isınmak için tenekeye tiner atınca elinde ve yüzünde ...
Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı Buz kaplı göl üzerinde gösteri yapıp karlı dağlara korkusuzca tırmandılar Doğa sporları ekibi yaban hayatı da unutmadı
YEREL HABERLER Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış ...
Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, babası Kemal Bey’i anlattı Hatunoğlu ailesi ve Erzurum’un bilinmeyenleri kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, babası Kemal Bey’i ...
Yakutiyespor dolu dizgin
YEREL HABERLER Yakutiyespor dolu dizgin

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.