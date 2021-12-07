İran heyeti Erzurum’da işadamları ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İran heyeti Erzurum’da işadamları ile bir araya geldi

İHA

İran heyeti Erzurum’da işadamları ile bir araya geldi

Erzurum ile İran arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ithalat ve ihracat yapabilmek için İran’dan bir heyet Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret etti.
İran Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, Urumiye Ticaret Odası Genel Sekreteri İbrahim Hagcu, Urumiye Ticaret Odası Komisyon Başkanı İbarahim Hagguyi, İran Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Ticaret Ataşesi Mirhadi Mousavi ve Kültür ve Özel Kalem Müdürü Dr. Hamid Zamanlou Erzrum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlığını ziyaret ederek ticari ilişkileri yeniden canlandırmak istediklerini söylediler.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İranlı heyetle yaklaşık iki saat görüşme yaptılar.
İran Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, “Yıllar önce Erzurum ile İran arasında güzel ticaret yapılıyordu bunu neden yeniden yapmayalım” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ise “Önümüzdeki günlerde bizde işadamları arkadaşlarımdan bir heyet kurarak sizleri ziyarete geleceğiz. Oradaki işadamları ile görüşüp karşılıklı ticaret yapacağız inşallah” dedi.
Daha sonra İranlı heyet Fuat Demir’e vazo hediye etti. Fuat Demir ise heyete plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: ‘Milletimiz gerçekleri biliyor’ Tivnikli Hacı Faruk Efendi’ye vefa ’Ekonomide de Dünya 5’ten büyüktür’ Aydemir cami saldırısını lanetledi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Milletimiz gerçekleri biliyor’ Tivnikli ...
Kardeş ülkenin kış turizmine Palandöken öncü olacak
YEREL HABERLER Kardeş ülkenin kış turizmine Palandöken öncü olacak
Erzurum’da ‘’Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı’’ semineri
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘’Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı’’ ...
KARPAM’da görev değişikliği
YEREL HABERLER KARPAM’da görev değişikliği
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine ...
Erzurum'da JÖAK ve JAK'tan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Erzurum'da JÖAK ve JAK'tan deprem tatbikatı
Sabır taşını çatlatan adam Ersander üyesi 40 yıldır yatağa bağımlı olduğu halde yaşama azmini hiç kaybetmeyen Ali Pehlivanı evinde ziyaret eden Ersander yönetimi, üyelik teklif etti Gelişmeleri sosyal ağlar üzerinden takip eden Ali Koçak, Ersander'in yönetimini gönülden alkışladı
YEREL HABERLER Sabır taşını çatlatan adam Ersander üyesi 40 yıldır ...
JÖAK ve JAK ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER JÖAK ve JAK ekiplerinin deprem tatbikatı gerçeğini ...
Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı
YEREL HABERLER Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım ...
Bakan yardımcısından söz aldılar
YEREL HABERLER Bakan yardımcısından söz aldılar
Profesör, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı örneğiyle anlattı
YEREL HABERLER Profesör, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı ...
BB Erzurumspor Akademisi’nden büyük başarı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Akademisi’nden büyük başarı
Genç ve yaşlı vatandaşlar tarihi mekanları gezdiler
YEREL HABERLER Genç ve yaşlı vatandaşlar tarihi mekanları gezdiler
Özel oscarlar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Özel oscarlar sahiplerini buldu
Başkan Demir, “Maltepe etkinliğinde stantların boş olması, istenilen katılımın olmayışı bizleri üzdü”
YEREL HABERLER Başkan Demir, “Maltepe etkinliğinde stantların boş ...
Off-Road ekibi doğaya yem bırakıp, karda rafting yaptı
YEREL HABERLER Off-Road ekibi doğaya yem bırakıp, karda rafting ...
Mehmetçik Vakfı’ndan gazi ve şehit yakınlarına ziyaret
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı’ndan gazi ve şehit yakınlarına ...
DSİ Bölge Müdürü Yavuz Köprüköy Güzelhisar Mahallesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DSİ Bölge Müdürü Yavuz Köprüköy Güzelhisar ...
Ağaçlar buz açtı
YEREL HABERLER Ağaçlar buz açtı
Palandöken cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Palandöken cıvıl cıvıl
Mimarlar odasında genel kurul heyecanı
YEREL HABERLER Mimarlar odasında genel kurul heyecanı
Demir ve yönetimi GİK toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Demir ve yönetimi GİK toplantısına katıldı
Isınmak için tenekeye tiner atınca elinde ve yüzünde yanıklar oluştu
YEREL HABERLER Isınmak için tenekeye tiner atınca elinde ve yüzünde ...
Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı Buz kaplı göl üzerinde gösteri yapıp karlı dağlara korkusuzca tırmandılar Doğa sporları ekibi yaban hayatı da unutmadı
YEREL HABERLER Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.