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Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Kocaelispor karşısında dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız" "Son haftalarda güzel bir gidişatımız var"

İHA

Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Kocaelispor karşısında dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız" "Son haftalarda güzel bir gidişatımız var"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Kocaelispor karşısında 3 puan alarak son haftalardaki iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi. Sözeri, Süper Lig’e çıkma yolunda en büyük favorinin Erzurumspor olduğunu ifade ederek, "Daha hiçbir şeyi başarmadık. Biraz temkinli olup maç maç gitmekte fayda var. Bizim hedefimiz Süper Lig ve Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı" dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkan Sözeri, ligin bu bölümüne kadar iyi performans gösterdiklerini ifade ederek, "Son haftalarda güzel bir gidişatımız var. Son 5 maçımızı 13 puanla tamamladık. Gayet iyi gidiyoruz ama lig maçlarının daha 3’te 1’ini oynadık, 3’te 2’si duruyor. Bazen iyi başlayan takımlar zaman zaman düşüşler yaşayacak. Ümraniyespor ve Eyüpspor örneğinde olduğu gibi diyebiliriz. Biz bu sıkıntıları çok yaşamadık. Yaşamak da istemiyoruz. Geç kurulan bir takım olduğumuz için sezon başı biraz sıkıntı yaşayabiliriz diye düşündük ama oyuncularımızın özverisiyle orayı iyi geçtik" diye konuştu.

"Dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız"
Sözeri, Kocaelispor karşısında 3 puan hedeflediklerini kaydederek, "Önümüzde Kocaelispor maçı var. Son haftalarda sıkıntılı durumlardan geçiyorlar. Ne kadar sıkıntılı olursa olsunlar 20 puana sahipler. Ciddi imkanlarla takımı kurdular ve hedefleri var. Geçen yıl güzel bir performansla bu lige yükseldiler, bu yıl hedefleri Süper Lig’e çıkmak. Zor bir maç olacak. Dikkatli oynayacağız, iyi konsantre olacağız. Oradan kazanacağımız 3 puanın bizi çok daha iyi yerlere taşıyacağının bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

"Tahta açılırsa 12 oyuncu transfer edebiliriz"
Transfer tahtaları açıldığı takdirde 12 transfer düşündüklerini belirten Sözeri, "Transfer tahtamız kapalı. Artan Euro’dan dolayı davalı oyunculara ödenecek tutar biraz yüksek. Daha önce de söyledim; içerideki oyuncularımızın ödemelerini yapamıyorsak hiç transfere gerek yok. Ödemeler yapılır, transfer tahtası açılırsa belki 12 oyuncu transfer edebiliriz. Takımı bozmak istemiyorum, oyuncularım iyi bir performans gösteriyorlar. 12 oyuncuya da hangi bölge olsun diye karar vermedim. Son 45 maçta oluşacak performanslara göre karar veririm" ifadelerini kullandı.

"Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı"
Süper Lig’e çıkma yolunda en büyük favorinin Erzurumspor olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Futbolda lig ayrımı olmaz ama bizim lig biraz farklı. Mesela biz Boluspor’u yendik herkes neden daha farklı bir skor olmadı diye eleştirdi. O Boluspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor gibi yukarıdaki takımları mağlup etti. En sondaki Balıkesirspor da dahil bu ligde her takım her takımı yenebilir. Hangi takımlar şampiyonluğa oynayacak derseniz, zaten haftalar ilerledikçe o ortaya çıkıyor. Ama ben şunu net biliyorum; son 6 hafta bile bu ligde nelerin değiştiğini çok rahat görebiliyoruz. Daha hiçbir şeyi başarmadık. Biraz temkinli olup maç maç gitmekte fayda var. Bizim hedefimiz Süper Lig ve Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayıdır" açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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