Erzurum’da kütüphanesiz okul kalmadı

Erzurum’da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Palandöken ilçesine bağlı Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Erzurum’da toplam 464 okula kütüphane ve kitaplık yapıldı.

Palandöken ilçesine bağlı Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye, emekli olduktan bir süre sonra 25 Ağustos'ta balkondan düşerek hayatını kaybeden öğretmen Reşat Coşkun'un ismi verildi.

Açılışı, Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, STK temsilcileri, öğretmenler ve Reşat Coşkun'un ailesi kurdele keserek yaptı.

Açılış sonrası protokol, kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, İslamiyet'in ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlattı.

Erzurum'un Anadolu'nun ilk üniversitesini kuran kent olduğundan bahseden Memiş, "Erzurum bin yıllık Türkİslam medeniyetinin merkezi durumunda. Okulumuz ismiyle önemli bir okul. Kütüphaneye ismi verilen hocamız da sevilen biriydi. Bu kentin daha iyiye giden kent olmasını öğrenci potansiyeliyle sağlayacağız. Üniversitemiz ve okullarımızla bunu yapacağız. Çocuklarımıza iyi eğitimler vermek istiyoruz ve öğrencilerimiz bilimsel eğitimi çok iyi almalılar. Biz sadece batının materyalist felsefesiyle hareket edemeyiz aynı şekilde manevi ve milli değerlerimizle eğitim vermeye gayret ediyoruz. Bunda da iyi mesafe aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz ise emekli olduktan sonra kaza sonucu hayatını kaybeden değerli eğitimci Coşkun adına düzenledikleri açılış için bir araya geldiklerini söyledi.

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