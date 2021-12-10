Ekmek pişirirken tandıra düştü



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)MUŞ'ta ekmek pişirdiği tandıra düşen Hülya Taşdemir (42), ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Taşdemir, tedaviye alındı.

Bulanık ilçesi Kırkgöze köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Hülya Taşdemir, baş üstü ekmek pişirdiği tandıra düştü. Oğlu Barış'ın tandırdan çıkardığı Taşdemir, yakınları tarafından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Taşdemir, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde sevk edildi.

Vücudunun büyük bir bölümünde ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Hülya Taşdemir "Yıllardır ekmek pişiririm, Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Tandırın içine uzanıp ekmeği almak isterken düşmüşüm. Kendime geldiğimde hastaneye götürüyorlardı. Vücudumun her tarafı ağrıyor. Dayanılmaz acılar çekiyorum. Ama buna da şükür" diye konuştu.

Tandır kazalarının bölgede çok yaşandığını belirten doktorlar ise ekmek pişiren kadınları uyararak yanlarında mutlaka birilerinin olmasını tavsiye etti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-12-10 10:56:10



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