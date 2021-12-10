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EBB Şehir Tiyatrosu’ndan dev bir yapıt daha: “Bir Bayram Sabahı”

İHA

EBB Şehir Tiyatrosu’ndan dev bir yapıt daha: “Bir Bayram Sabahı”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Bir Bayram Sabahı” sanatseverlerden tam not aldı.
Cengiz Durular’ın kaleme aldığı komedi oyunu Erzurum’un gelenek ve göreneklerini gerçek bir hikâye ile anlatıyor. Oktay Parlar ve Yakup Çağlayan’ın yönettiği dev eser, kapalı gişe oynuyor. Usta tiyatrocular Oktay Parlar, Yakup Çağlayan ve Şerif Avcı’nın da rol aldığı oyunda bir bayram sabahında yaşanan olaylar mizahi bir dille seyirciye aktarılıyor. Oyuncular Ahmet Ayık, Taner Yıldız, Selçuk Ağırman, Aleyna Acer, Mahmut Coşkun, Sıla Kaya, Sıla Katar, Sıla Daştan ve Kübranur Yüce’nin performanslarıyla dikkat çektiği “Bir Bayram Sabahı” adlı tiyatro oyununun müzikleri Mahmut Kıvanç, Fatih Kılıç ve Mehmet Aksakallı, Işıklar da Mustafa Özdemir’e ait Gösterime girdiği andan itibaren yoğun ilgi gören komedi oyununda şehir kültürü tiyatro sanatı kullanılarak anlatılıyor.
“Şehrimizin en büyük zenginliği kuşkusuz kültürel dinamiklerimizdir”
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği tiyatro oyununu izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gösterim sonrası yaptığı değerlendirmede, gelenek ve görenekleri ihtiva eden sanat projelerinin önemine vurgu yaptı. Tiyatro ekibini kutlayan Başkan Sekmen, “Arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Güzel bir oyun hazırlamış ve sahneliyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak; Erzurum’da sanatın ve sanatçının yanında olmayı sürdüreceğiz. Kent kültürünü, görenek ve geleneklerimizi yansıtan eserlerle şehrimizin sanat hayatına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
“Bir Bayram Sabahı”
Erzurumlu bir ailenin yaşadığı kurban bayram sabahını konu alan oyun, Alzheimer hastası dedenin ve etrafında gelişen olayların örgüsünden oluşuyor. İzleyenlerin gülmekten gözlerini yaşartan oyunda zaman zaman melodram sahnelere de yer veriliyor. Birbirinden deneyimli tiyatro oyuncularının sahne aldığı oyun, tiyatro severlerin içini ısıtan Erzurum öyküleriyle dolu “Bir Bayram Sabahı” haftanın her Pazartesi ve Salı günü İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sahneleniyor. Bu arada sevilen aile komedisi, Erzurum’un ilçeleri ve ocak ayında da Türkiye turnesine çıkacak.

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