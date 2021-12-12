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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurtlar arası tenis turnuvası heyecanı

İHA

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Öğrenci Yurtları için Gençlik Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından tenis turnuvası düzenlendi. Yakutiye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren masatenisi turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.

Yurtlar arası tenis turnuvası heyecanı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Öğrenci Yurtları için Gençlik Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından tenis turnuvası düzenlendi. Yakutiye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren masatenisi turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Yurtları arasında masatenisi turnuvası düzenlendi. Yakutiye Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya kızlar ve erkekler iki ayrı kategoride mücadele ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen turnuvaya 100’lerce öğrenci katıldı. Kız ve erkek öğrencilerin iki ayrı kategoride mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere madalya ve kupa verildi. İl Müdürü Birdal Öztürk, yıl boyunca çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.
Turnuvada ilk üçte yer alan öğrencilere madalya ve kupa verildi. Erkeklerde 3’üncü olan Serdar Cınkıll’ya ödülünü Arif Sami, 2’inci olan Fazlı Alp Doğan’a Oğuzhan Karaca ve 1’inci olan Çağrı Yıldırım’a madalya ve kupasını Yurt Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar verdi.
Kızlar kategorisinde 3’üncü olan Hürmüz Levent’e Elif Solak, 2’inci olan Selime Uzunal’a Mahmut Çalışan, ve 1’inci olan Selvican Battalbaş madalya ve kupasını Melehat Kaya’nın elinden aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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