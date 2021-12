Atatürk Üniversitesi Araştırma Üniversitesi seçildi

Kültürel ve bilimsel geleneği, yetiştirdiği on binlerce mezunu, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı araştırma merkezleri ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçildi.

26 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen törenle araştırma üniversitesi olarak belirlenen on üniversitenin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Erol Özvar’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Atatürk Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 10 devlet üniversitesi Araştırma Üniversitesi olmaya hak kazandı.

Başkent Ankara’da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, YÖK üyeleri, üniversite rektörleri ve çok sayıda davetli katıldı. Üniversitelerin mevcut akademik ve araştırma altyapıları, performansları ve hedefleri üzerinden "çıktı odaklı" yaklaşık yüz parametre üzerinden yapılan üç aşamalı değerlendirme sonucunda Atatürk Üniversitesi, yeni belirlenen 10 araştırma üniversitesinden biri oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, Türkiye’de eğitim veren toplam 131 devlet üniversitesi arasından 20 üniversite Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmiş oldu.

YÖK Başkanı Özvar: “Üniversiteler Kapsamlı Çalışmalar Neticesinde Belirlendi”

YÖK’ün yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında uygulanan politikalardan birisi de üniversitelerde ihtisaslaşmanın sağlanması olduğunu belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu kapsamda, YÖK Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitesi olarak sınıflandırılacak üniversitelerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve ilk elemeyi geçen 25 üniversite değerlendirmeye alınmıştı. Bu üniversitelerden özdeğerlendirme raporu, hedefler ve projelerine dair kapsamlı raporlar talep edilmiş ve aday üniversitelerin yöneticileri ile YÖK Başkanlığında oluşturulan geniş katılımlı bir kurulda mülakat ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından bugün belirlenen 10 üniversiteyle birlikte toplamda 20 üniversite Araştırma Üniversitesi olmaya hak kazandı. Tüm rektörlerimizin nezdinde seçilen üniversitelerimizin tüm mensuplarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Varank: “Atılan Adımlar Başarıyı da Beraberinde Getirdi”

Törene davetli olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke yükseköğretime yönelik yenilikçi vizyonu ve bilim temelli bakış açısı neticesinde hayata geçirilen çalışmaların köklü bir dönüşümü ve değişimi beraberinde getirdiğini belirterek atılan bu adımların başarıyı da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Varank, “Donanımlı alt yapı imkânları ve alanında uzman bilim insanlarıyla çağa uyum sağlayan kurumlar haline gelen üniversiteleri bir adım daha öne çıkaracak Araştırma Üniversiteleri olma unvanına sahip olan eğitim kurumlarımızı yöneticileri nezdinde kutluyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çomaklı: “Şahsım ve Üniversitem Adına Büyük Bir Mutluluk Duyuyorum”

Törenin ardından konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Üniversitemizin; 65 yıllık yükseköğretim tecrübesiyle, evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve bunlara bilimsel çözümler üreten, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra bu taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiş olmaktan şahsım ve üniversitem adına büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

“Bu yolda Üniversitemizin belirlediği hedef, Türk Yükseköğretiminde ilk beş, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmektir” diyerek sözlerini sürdüren Rektör Çomaklı, “Üniversitemiz bu anlamda 2016 yılından itibaren büyük ve cesur adımlar atarak, politikalarını oluşturmuş ve kararlılıkla uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini sistematik olarak uygulanmış ve önemli çıktılar elde edilmeye başlamıştır. Yeni Nesil Üniversite yaklaşımı, bilginin değere dönüştürülmesi ile araştırma performansının geliştirilmesinde yaşanan uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Söz konusu hedefe ulaşmak için belirlenen politikalarla Üniversitemizin akademik verileri çok kısa bir sürede pozitif yönlü bir ivme kazanmıştır” şeklinde konuştu.

“Eğitimimizin Kalitesi Akredite Edilirken Üniversitemiz de Araştırma Üniversitesi Oldu”

2021 yılı içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme sürecinden başarılı bir şekilde geçen Atatürk Üniversitesinin, YÖKAK tarafından iki yıl süreyle akredite edildiğini hatırlatan Çomaklı, “Bu önemli başarının hemen ardından, Atatürk Üniversitesinin YÖK tarafından bir Araştırma Üniversitesi olarak nitelendirilmesi memnuniyet verici olmakla birlikte eğitim, araştırma ve topluma katkı misyon alanlarında yürütmekte olduğumuz politikaları revize etme gereğini doğurmuş, yöneticilerimize ve tüm mensuplarımıza önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bundan sonraki süreçte de, tüm birimlerimizle birlikte yürütmekte olduğumuz kültürel dönüşüm çalışmalarımız her zamankinden daha yüksek bir kararlılıkla devam edecek ve tüm kaynaklarımız harekete geçirilecektir” ifadelerini kullandı.

“Bu Başarı Tüm Atatürk Üniversitesi Ailesine Aittir”

Atatürk Üniversitesinin kurumsal gelişiminin ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacağını vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, “Her bir mensubumuzun kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduğuna ilişkin inancım tamdır. Üniversitemizin göstermiş olduğu bu tarihi başarıda desteklerini yakından hissettiğimiz Yükseköğretim Kurulumuz başta olmak üzere baştan beri katkı sağlayan rektör yardımcılarımızı, genel sekreterlerimizi, dekanlarımızı, müdürlerimizi, koordinatör olarak görev alan yöneticilerimizi, akademik ve idari personel ile öğrenci ve mezunlarımızı tebrik ediyor, en içten şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

13 Aralık 2021 tarihli Araştırma Üniversiteleri Toplantısında Araştırma Üniversitesi olarak seçilen üniversiteler alfabetik olarak şu şekilde sıralandı: Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi.

