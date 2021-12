Bakan Pakdemirli: “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir proje” Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Havzadaki halkımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladık”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum’da katıldığı Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısında, “Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün, tamamlama aşamasına geldiğimiz Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir projedir” dedi.

Erzurum’da Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısı düzenlendi. Japonya ile ortaklaşa düzenlenen projenin kapanış toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Erzurum Valisi Okay Memiş, Artvin AK Parti Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBMM Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Artvin ile Bayburt Belediye Başkanları'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, projenin bölgenin kaderini değiştireceğini ifade ederek, “Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen, Erzurum, Artvin ve Bayburt başta olmak üzere, bu bölgeye önemli katkılar sağlayacak bir projenin artık sonuna geldik. Doğal kaynakların korunmasından, ekonomik gelişmeye, tarım ve turizmden, ulaşım ve istihdama kadar birçok alanı kapsayan, bölgenin kaderine ve köylümüzün gelirine önemli katkılar sağlayan bu başarılı projeye destek veren tüm kurumlara yürekten teşekkür ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İklim değişikliği, bugün küresel gündemin en önemli konusu haline gelmiştir. Özellikle bu yıl, iklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte neredeyse Dünya'nın her bölgesinde büyük felaketlere şahit olduk. İnsanoğlu bir yandan aşırı yağış ve sellere, diğer yandan kuraklık ve orman yangınlarına maruz kaldı. Maalesef bu süreçte, Türkiye olarak bizler de etkilendik. Geçtiğimiz yaz aylarında Karadeniz'de yaşadığımız seller, bazı bölgelerimizdeki kuraklıklar, Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen tarihimizin en büyük orman yangınları, gelecekte bizleri nelerin beklediğini de göstermiştir. Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün, tamamlama aşamasına geldiğimiz Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir projedir. İklim değişikliğiyle mücadelede ormanlar hayati bir rol üstleniyor. Her yıl fosil yakıtlardan salınan karbondioksitin üçte birini emen ormanlar, en büyük karbon yutağıdır. Türkiye, son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla, yeşili koruyan ve artıran bir ülke olarak tüm Dünyaya örnek olmuştur. İşte bu başarının arkasında, medarı iftiharımız olan orman teşkilatımız vardır” dedi.



“Gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladık”

Amaçlarının havzadaki vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılması olduğunu kaydeden Pakdemirli, “Pandemi süreci ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek amacıyla, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesinin yanında, Bolaman ve Çekerek gibi yeni rehabilitasyon projelerimizi de hayata geçirmeye, yeni yatırımlarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesine başlarken; doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu, sürdürülebilir yönetimi ile havzadaki halkımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladık” diye konuştu.



“Yaklaşık 10 bin hektar alanda bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu yaparak kalitesini ve verimliliğini artırdık”

Havzada taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyonla kaybedilen toprak miktarını azalttıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, “Uygulanan faaliyetlerde yüzde 100 ve üzeri gerçekleşmeler elde ettik. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapsamında yaptıklarımızı detaylandırmak gerekirse, yaklaşık 40 bin hektar alanda yaptığımız toprak muhafaza çalışmaları kapsamında, taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyonla kaybedilen toprak miktarımızı azalttık. Toprak muhafaza çalışmalarımız neticesinde bölgedeki barajların ekonomik ömrünün uzamasına katkı sağladık. Yaklaşık 10 bin hektar alanda bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu yaparak kalitesini ve verimliliğini artırdık. 2 bin 363 ahıra modernizasyon desteği sağladık. 31 Bin hektardan fazla alanda mera ıslah çalışması, 34 bin 205 dekar alanda kaliteli yem bitkisi üretimi yaparak bölgedeki besiciliğine önemli katkı sağladık. Seracılığın ve arıcılığın geliştirilmesine yönelik projeler hazırlayarak bölgenin üretim potansiyelini çeşitlendirdik. Her aileye 500 metrekare olacak şekilde 333 adet seraya destek vererek tarımsal çeşitliliği ve verimliliği artırdık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete hediyeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

