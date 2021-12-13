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Pakdemirli: 2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını130 milyon tona indirmek

DHA

Pakdemirli: 2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını130 milyon tona indirmek


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1970'li yıllarda bir yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, 140 milyon tona düşürdüklerini, 2023 yılında hedeflerinin ise bu rakamı 130 milyon tona indirmek olduğunu söyledi.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısı Erzurum Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Japonya'nın Ankara Büyükelçesi Kazuhiro Suzuki, Erzurum Valisi Okay Memiş, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, JİCA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çoruh Havzası'nda yer alan Erzurum, Bayburt ve Artvin'den davetliler katıldı.
Havadaki illerin stantlarını gezerek halk oyunları gösterisini izleyen Bakan Bekir Pakdemirli, projenin kapanışında yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin, bugün küresel gündemin en önemli konusu haline geldiğini belirtti. Özellikle bu yıl, iklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte dünyanın her bölgesinde büyük felaketlere şahit olduklarını ifade eden Pakdemirli, "İnsanoğlu bir yandan aşırı yağış ve sellere, diğer yandan kuraklık ve orman yangınlarına maruz kaldı. Maalesef bu süreçte, Türkiye olarak bizler de etkilendik. Geçtiğimiz yaz aylarında Karadeniz'de yaşadığımız seller, bazı bölgelerimizdeki kuraklıklar, Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen tarihimizin en büyük orman yangınları, gelecekte bizleri nelerin beklediğini de göstermiştir. Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün, tamamlama aşamasına geldiğimiz Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir projedir. İklim değişikliğiyle mücadelede ormanlar hayati bir rol üstleniyor. Her yıl fosil yakıtlardan salınan karbondioksitin üçte birini emen ormanlar, en büyük karbon yutağıdır. Türkiye, son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla yeşili koruyan ve artıran bir ülke olarak tüm dünyaya örnek olmuştur" dedi.
HEDEF, 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK
Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını yaptıklarını anlatan Pakdemirli, "5,6 milyon hektar alanda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz, 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Son 3,5 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 22,6 milyon hektar olan orman alanımızı, 300 bin hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. FAO raporuna göre ağaçlandırma çalışmalarında; Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıradayız. Ve aynı rapora göre, dünya ülkeleri orman varlığı sıralamasında, 2015'te 46'ncı sırada olan ülkemizi, 2020'de 27'nci sıraya yükselttik. Ayrıca '5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi' ile 5 bin 400 köyde; ceviz, badem, kestane, zeytin, alıç ve ahlat gibi meyveli türlerden bugüne kadar 20 milyona yakın fidan diktik. Erozyonla mücadele alanında yapılan çalışmalarla da tüm dünyaya örnek olduk. 1970'li yıllarda bir yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken,140 milyon ton/yıla düşürdük. 2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını, 130 milyon tona indirmek" diye konuştu.
HALKIN HAYAT ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEYİ AMAÇLADIK
Ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Bakan Pakdemirli, pandemi süreci ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek amacıyla, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesinin yanında, Bolaman ve Çekerek gibi yeni rehabilitasyon projelerini de hayata geçirdiklerini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti.
Projeyle erozyonla taşınan toprak miktarında azalma, toprak verimliliğinde artma, yerleşim alanları, yollar ve alt yapı tesislerinin sellerden ve diğer doğal afetlerden korunmasında önemli aşamalar kat ettiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bölgede yaşayan insanlara, hayat şartlarını iyileştiren ve gelir artırıcı faaliyetlerle yeni iş imkânları sağladık. İnsanımızın doğduğu yerde doyması, üretmesi, huzuru ve refahı için, göçün önüne geçmek, gelir düzeyini arttırmak, tarıma ve hayvancılığa bereket katmak için, orman varlığımızın devamını sağlamak, toprağımız ve suyumuzu korumak için çalışıyoruz. Biz, kimse memleketinden ayrı kalmasın, kaynaklarımız, doğamız, toprağımız verimli kullanılsın, gelir olsun, insanımız köklerinden uzaklaşmasın, yaşam standartları artsın istiyoruz. İnsanların hayal kurabileceği, yarınlara güvenle bakabileceği bir toprağı olsun diye havzaları rehabilite ediyor, havzaları hayata bağlayarak vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Hamdolsun, projelerimiz ve çalışmalarımızla artık bölge insanı, yarınlara daha umutla bakıyor. Buradan mutlulukla ifade ediyorum; köyden kente göçün önüne geçen hizmetlerimiz sayesinde, bölge halkımız yeniden topraklarına dönemeye, bu havzalar göç almaya başladı" dedi.
TÜRKÇE KONUŞTULAR
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile JİCA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro ise konuşmalarını Türkçe yaptı. Büyükelçi Suzuki, "Ormanlık alanların azalması sonucu heyelan oluşan bölgelerde Erzurum'da 3 milyon 560 bin, diğer bölgelerde ise 6 milyon 600 bin ağaç dikildi. Japonya'nın toprakların korunmasına, ormanların rehabilitasyonuna ve bölge halkının yaşamına katkı sağlamasından çok mutluyum. Bence bu proje Türkiye'nin iklim değişikliği önlemleri açısından da çok önemlidir. Bu proje sayesinde JaponyaTürkiye dostluğunun daha da güçlenmesini dilerim" dedi. 
Programda Erzurum Valisi Okay Memiş, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, JİCA Türkiye Ofis Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, proje hakkında bilgi verdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-12-13 15:21:42

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