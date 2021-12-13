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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi

İHA

Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan ve 2020 yılı mali verilerine göre derlenen ”Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” listesi yayınlandı.
Ekonomist Dergisi tarafından her yıl açıklanan araştırmanın 2020 rakamları esas alınarak yapılan değerlendirmesinde; bölgesel yatırımları ile dikkat çeken Aşkale Çimento Grubu, listeye 3 markasıyla girdi. Aşkale Çimento 137, Samsun KAVÇİM 461 ve Bilecik SANÇİM listenin 483’üncü sırasında yer aldı. Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, rekabetin yoğun olduğu bir sektörde büyüyebilmenin öneminden bahsederken, “Tüm paydaşlarımızla birlikte, operasyonel mükemmeliyetçilik anlayışıyla çıktığımız üretim ve büyüme yolculuğunda; insan odaklı, güvenilir, çevreye saygılı, sektörde lider ve sürdürülebilir büyüyen bir dünya şirketi olma çabalarımızı sürdürüyoruz. ”Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında Aşkale Çimento markamızın bir önceki yıla göre 27 basamak daha yukarı çıkması, bu gayretlerimizin bir yansımasıdır. KAVÇİM Çimento ve SANÇİM Çimento’nun bu yılki listeye dâhil olması da bizi fazlasıyla gururlandır. Yakaladığımız bu ve benzeri başarılar ekibimiz ve katkıda bulunan paydaşlarımızı yüreklendirmektedir, heyecanlandırmaktadır” dedi.
Tüm paydaşları için yenilikçi ürünler ve çözümlerle değer yaratmaya odaklandıklarını vurgulayan Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “ Erzurum’da doğan markamızı milli sınırların dışına taşıma hedefimizi hayata geçirebilmek için ciddi emekler harcıyoruz. Bu emeklerimizin sonuçlarını benzer araştırmalarda görmek bizleri mutlu ediyor. ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ sıralamasında yakaladığımız başarıları daha da yukarı çekmek için hız kesmeden çalışıyoruz. Son iki yılda ortaya koyduğumuz global vizyona paralel şekilde ihracat alanında güçlü kazanımlar elde ettik. Bu vizyon çerçevesinde 2021 yılı itibariyle Samsun Kavçim Fabrikamızın Karadeniz’in en büyük ihracatçı çimento fabrikası olduğunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu
Yıllık yaklaşık 14 milyon ton çimento ve 2 milyon metreküp hazır beton üretim kapasitesiyle, Türkiye çimento tüketiminin yaklaşık %20’sini karşılayacak bir büyüklüğe kavuştuklarını hatırlatan Yücelik şöyle devam etti: “Aşkale Çimento Grubu, gerçekleştirdiği atılımlar sonucu çimento sektörünün en büyükleri içinde olmayı başarmıştır. Ülkemizin ve hatta dünyanın dört bir yanına ürün pazarlayan şirketimiz; çevreye ve insana saygı, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme, müşteri memnuniyeti, kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması, yönetim sistemlerinin etkinliğini hedeflerinin odağına koymuştur. Şirketimiz bu hedeflerine ulaşmada; kaliteyi, katılımı, yaşanabilirliği, müşteri memnuniyetini, paylaşımcılığı, istikrarı ve tüm yönetim sistemlerinde sürdürülebilirliği en üst noktalara taşımayı esas almıştır. Daha güzel günler ve yarınlar için, ülkemiz için üretmeye devam ve çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bu başarıları yakalamamızda emeği olanlara teşekkür ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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