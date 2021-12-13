Japonya Büyükelçisi Suzuki, Vali Memiş'i ziyaret etti

Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi toplantısına katılmak üzere Erzurum'a gelen Büyükelçi Suzuki ve beraberindeki heyet, programın ardından Vali Memiş'i ziyaret etti.

Samimi atmosferde gerçekleşen ziyarette Vali Memiş, Büyükelçi Suzuki'yi Erzurum'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum'un köklü tarihe sahip kadim bir Türkİslam şehri olduğunu kaydeden Memiş, "Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi, tarihi eserleri ile önemli turizm merkezidir. Ayrıca Türkiye’deki meraların önemli bir bölümü şehrimiz sınırları içerisindedir. Bu sebeple ülkemizin hayvancılık alanındaki merkez illerinden biriyiz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Suzuki ise Erzurum'a ilk defa geldiğini ve kentin önemli bir kış turizmi merkezi olduğunu söyledi. Suzuki ayrıca cağ kebabına hayran kaldığını da sözlerine ekledi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

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