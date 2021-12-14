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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor

İHA

Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Toplantısına katılmak üzere Erzurum’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Söylemez Barajı’nın yapımına önümüzdeki yıl başlanacağını söyledi.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin müjdesini verdiği Söylemez Barajı’nın il ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, “Projeyle yöredeki mümbit topraklar suya kavuşacak ve çiftçinin yüzü gülecek” dedi.
Aras nehri üzerine kurulacak
Söylemez Barajı’nın Aras Nehri üzerine kurulacağını söyleyen Başkan Öz, “Nehrin 1733 metre kotunda inşa edilecek barajın temelden yüksekliği 105 metre olacak. Tamamlandığında 1 milyar 290 milyon metreküp suyu depolayarak 220 milyon kilowatt enerji üretecek olan Söylemez Barajı, sulama noktasında da önemli bir görev üstlenecek. Aşağı ve Yukarı Pasinler ovalarında 349 bin 690 dekar tarım arazisini sulayacak olan Söylemez Barajı’nın inşasına önümüzdeki yıl başlanıyor. Sayın Bakanımız bugün müjdeyi verdi. Bölge halkı uzun yıllardan beri bu barajın hayalini kuruyordu. Bu hizmeti yerine getirmek yine AK Parti’ye nasip oldu. Bundan dolayı mutluyuz” dedi.
Alvar barajı 2022’de ihaleye çıkıyor
Pasin Ovası’nın mümbit topraklarını suya doyuracak projelerden birinin de Alvar Barajı olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSD) yöntemiyle inşa edilecek Söylemez Barajı’nın dördüncü en büyük depolamaya sahip göl alanı Köprüköy, Karayazı ve Tekman ilçelerimizin sınırları içerisinde yer alacak. Baraj hizmete girdiğinde brüt 393 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Bununla birlikte Alvar Barajının da yapılması gündemde bulunuyor. 2022 yılının sonlarına doğru Alvar Barajı da ihale aşamasına gelmiş olacak. Bu barajın da tamamlanmasıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir aşama kaydedeceğimizi düşünüyor ve hizmet siyasetinin bir sonucu olarak pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımızın devam ediyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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