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Erzurum’a bağlı Olur ilçesinin Ormanağzı köyünde yavru köpekler ocak ateşinde ısındılar.

Olur Ormanağzı köyünde Asım Özdemir’e ait kangal kırması yavru köpekler havanın soğuk olmasından dolayı ocak ateşinde ısındılar. Evin bahçesinde ocakta yanan ateş etrafına toplanan 10 yavru köpeğin ısınma anları görsel güzellik oluşturdu.

Köpeklerin sahibi Asım Özdemir, “Tencerede annelerine yal pişerken yavrularda ateşte ısınıyorlar. Isınan sadece hayvanlar değil onlara yaptığınız iyilik sayesinde yüreğinizde ısınır” dedi.

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