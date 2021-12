“Sarı Salkım Şiir Akşamları” programı düzenlendi

Sarı Salkım Şiir Akşamları’nın yedincisi Temelli Kıraathanesinde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasında TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, İstanbul'dan sonra üzerine en çok şiir yazılan şehrin Erzurum olduğunu hatırlatarak Anadolu'da İstanbul, Erzurum, Maraş, Sivas gibi illerin şiirin payitahtı olduğunu belirtti. Doğunun tüm söz dağarcığına, hikmetlerine, gönül coğrafyasına, bilinçaltına asırlardır hudut ve kültür şehri olan Erzurum’da şiirlerde, gazellerde yer verildiğini söyleyerek şiir şehri Erzurum'da toplumun her tabakasından insanın şiirle iç içe yaşama alışkanlığına Sarı Salkım Şiir Akşamları adıyla katkı sunmak derdinde olduklarını ifade etti.

Dünya İnsan Hakları Günü'ne denk gelen günde, UNESCO'nun 2021'i Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaşı Veli ilan ettiğini hatırlatan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Azerbaycan'da da Nizâmî Gencevî Yılı olduğuna dikkat çekerek insana sevginin ve hürmetin Türk kültüründe en yoğun halde şiirlerde işlendiğini dile getirdi.

Başkan Ertaş, iki yıllık "salgın" sürecinin ardından Sarı Salkım Şiir Akşamları programının yeniden başladığını ve mümkün olduğunca her ay düzenleyeceklerini söyledi.

Programda Âşık Yaşar Reyhanî vefatının 15. senesinde rahmetle anıldı. Her yaş grubundan şiir severler Reyhanî'den, Erzurumlu Emrah'tan, Yunus Emre'den, Sümmanî'den, İsmet Özel'den, Sezai Karakoç'tan, Nurullah Genç'ten, Mehmet Emin Alper'den, Nazım Hikmet'ten, Genceli Nizâmi'den, Alvarlı Muhammed Lütfi Efe'den, Şehriyâr'dan, Cemal Safi'den ve birbirinden farklı isimlerden şiirler okudu. Programda şairler de kendi şiirlerinden okudu. Programa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri türküleriyle ve enstrümanlarıyla renk kattı.

Programın sunuculuğunu edebiyat öğretmeni Fatih Yıldızlı yaptı. Programa ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, AÜ Fars Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı Başkanı Prof.Dr. Nimet Yıldırım, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven ve çok sayıda şiir sever katıldı.

Programa katılanlara çay ve közde patates ikram edildi.

