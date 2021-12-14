Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi

İHA

Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Erzurum’da “Binbir Hatim Geleneği”ni başlatan Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi.
Palandöken eteklerinde Pir Ali Baba Tepesi olarak da bilinen yerde yapılan programda eğitimciyazar Murat Ertaş gençlere Pir Ali Baba’nın şahsiyeti ve tarihteki rolü hakkında bilgiler verdi. Murat Ertaş Pir Ali Baba’nın kendisine mutasarrıf vakfedilen arazide ve Erzurum ovasına açılan tüm boğazlara (Haydarî boğazı, Gürcü boğazı, Deveboynu geçidi ve Daphan ovası) nazır ve hâkim tepede zaviye kurduğunu, kendisinin hem alp hem eren hem bir meslek örgütlenmesi piri olduğunu söyleyerek Pir Ali Baba’nın Erzurum’un fetret yaşadığı bir tarihte Osmanlı devletinin önemli istihbarat elemanı olduğunu belirtti.
Erzurum’un sık sık yaşadığı harpler ve ŞiaSunnî çatışmalarının merkezi olması nedeniyle ıssızlandığı bir dönemde Osmanlı hükümranlığına geçtikten hemen sonra Pir Ali Baba’nın şehrin savaşlardan, saldırılardan ve tüm belâlardan korunması için şehrin etrafını hafızlarla, erenlerle Kuran okuyarak zırhladığını ve Binbir Hatim geleneğini başlattığını söyleyen Murat Ertaş Türkİslam geleneğinde olan Kuran’la zırhlanma, korunma kültürünün son örneğinin de 1963’te Hacı Hafız Muhliç Efendi’nin yanındaki hafızla beraber Alipaşa Camisi’nden başlayarak Saraybosna’nın etrafını yürüyerek Kuran’ı hatmetmesiyle ve böylelikle şehre zırhlama yapmasıyla görüldüğünü ifade etti.
YDV Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Korkmaz da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şehrimizin değeri Murat Ertaş hocamızın verdiği bilgiler ışığında anlıyoruz ki Erzurum ve Saraybosna Kuran’la korunan iki şehir. Biri gönül coğrafyamızın en batısındaki hudut şehri Saraybosna, diğeri Anadolu’nun, doğunun ve mülki İslâm’ın kilidi Erzurum. Murat hocamızın da dikkat çektiği bu konuda biz Erzurum gençleri medeniyetimizin Kuran’la korunan iki şehrinin kardeş şehir ilan edilmesi ve karşılıklı kültürel etkileşimin bir an evvel başlamasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda en kısa zamanda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek arzuhalimizi yazılı olarak da kendisine ileteceğiz. Bir mektup da Saraybosna Belediye başkanına yazmayı düşünüyoruz. Evet, Batı’nın ve doğunun iki kapı ve kavşak şehri Kuran şehri gönüllerdeki kardeşliği bir protokolle tüm dünyaya ilan etmelidir. Pir Ali Baba ve Türkİslam kültüründeki Kuran’la zırhlanma konusunda bizi aydınlatan Murat Ertaş hocamıza teşekkür ediyor, konuyu Erzurum kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.”
Program hafızların Pir Ali Baba kabri başında Kuranlar okuyup dualar etmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Sarı Salkım Şiir Akşamları” programı düzenlendi
YEREL HABERLER “Sarı Salkım Şiir Akşamları” programı düzenlendi
Yavru köpekler ocak ateşinde ısındılar
YEREL HABERLER Yavru köpekler ocak ateşinde ısındılar
Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor
YEREL HABERLER Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor
Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati
YEREL HABERLER Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati
Japonya Büyükelçisi Suzuki, Vali Memiş'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi Suzuki, Vali Memiş'i ziyaret etti
Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi
YEREL HABERLER Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 ...
Pakdemirli: 2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını130 milyon tona indirmek
YEREL HABERLER Pakdemirli: 2023 hedefimiz, taşınan toprak ...
Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ...
Bakan Pakdemirli: “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir proje” Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Havzadaki halkımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladık”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon ...
Atatürk Üniversitesi Araştırma Üniversitesi seçildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Araştırma Üniversitesi seçildi
Kupa töreninde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kupa töreninde ödüller sahiplerini buldu
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Erzurum’da Tarım ve ...
Oltulu ev hanımı şiir kitabına tanıtım ve imza günü yaptı
YEREL HABERLER Oltulu ev hanımı şiir kitabına tanıtım ve imza günü ...
Yurtlar arası tenis turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Yurtlar arası tenis turnuvası heyecanı
Palandöken hafta sonu doldu taştı
YEREL HABERLER Palandöken hafta sonu doldu taştı
AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı
Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.