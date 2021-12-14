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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

İHA

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabakadan ev sahibi ekip 20’lık skorla galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar
17. dakikada Arda’nın uzun mesafeli pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima’nın vuruşu Göktuğ'da kaldı.
23. dakikada sağ taraftan Barış'ın ortasında topla buluşan Lima’nın sert şutu üstten dışarı çıktı.
24. dakikada sol taraftan Barış’ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Musa’nın plase vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada sağ taraftan Novikovas’ın arka direğe ortasında Emircan’ın vuruşu üstten dışarı çıktı.
50. dakikada Hasek’in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Novikovas’ın sert şutunu kaleci dışarı çeldi.
64. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emircan’ın sert vuruşu ağlara gitti. 10
70. dakikada Süleyman’ın pasıyla ceza sahasına giren Olanare düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 20

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Ali Akkor xx, Oğuz Kağan Çalışır xx
BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Orhan xx, Mustafa Yumlu xx (Gökhan Kardeş dk. 62 xx), Mustafa Akbaş xx (Aykut dk. 46 xx), Ufuk xx, Estrela xx, Hasek xx, Novikovas xxx (Alican dk. 85 ?), Shala xx (Süleyman dk. 46 xxx), Emircan xxx, Olanare xxx (Ahmet dk. 73 xx)
Yedekler: Szumski, Oğuzhan, Fırat, Eyüp, Yusuf
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gençlerbirliği: Übeyd xx, Ömürcan xx, Arda xx, Gökhan Gül xx, Kerem Can xx, Dmytro xx (Sallalich dk. 79 xx), Tshibola xx, Aksel xx (Lualua dk. 69 xx), Barış xx (Metehan dk. 79 xx), Musa xx (Eleke dk. 69 xx), Lima xx
Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Belyaev, Gökhan Altıparmak, Muhammed
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Emircan (dk. 64), Olanare (dk. 70) (BB Erzurumspor)
Sarı kart: Barış (Gençlerbirliği)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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