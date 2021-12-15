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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Pasinler’ konulu tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi

İHA

‘Pasinler’ konulu tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi

Erzurum’un Pasinler İlçesinde ERVAK (Erzurum Kalkınma Vakfı) üyesi akademisyenler için termal turizmde Pasinler konulu tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi.
Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, termalde zirve ilçe Pasinler sloganıyla başlattığı termal turizmde Pasinler programında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Eczacı Erdal Güzel ve vakıf üyesi akademisyenleri misafir etti.
Pasinlere 70 kişilik vakıf üyesi kafilesiyle adeta çıkarma yapan Vakıf Başkanı Güzel, Erzurum’a katma değer sağlamak üzere kurulan ERVAK’ın Erzurum merkez ve ilçelerinde önemli yatırımların gerçekleşmesine vesile olan köklü bir vakıf olduğunun altını çizerek Sultan Sekisi programı ile birçok yatırımın gerçekleştirildiğini ifade etti. Pasinler’de bulunmanın kendileri için son derece kıymetli olduğunu, böyle bir programda Pasinler’de oldukları için son derece mutlu olduğunu belirtti. Tarihsel süreçte Pasinler’in Doğu Anadolu ve Anadolu coğrafyası için adeta bir başkent olduğunu vurgulayan Güzel, “ Pasinler, 1048 Pasinler Zaferi ile Türklüğün Anadolu’ya yelken açtığı kadim bir şehrimizdir. Tarihi ile termal kaplıcaları ile ovası ile Erzurum’un en güzide ilçelerinden bir tanesidir. Termal yatırımlarını ve projelerini bizlerle paylaşmak üzere bizleri Pasinler’e davet eden kıymetli belediye başkanımız Ahmet Dölekli’ye şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki el birliği ile bu ilçeye kazandıracağımız çok şey var” ifadelerini kullandı.
Pasinler Belediyesi’nde tesislerle ilgili bilgilendirme toplantısı akabinde tanıtım filmi gösterimi ile başlayan program belediyeye ait olan Kale Termal Otel’de devam etti. ERVAK heyeti otel gezisi ardından sırasıyla Pasinler Termal Aile Kabinleri, Büyük Erkek ve Kadın Kaplıcaları ardından Tarihi Küçük Kaplıca’yı ziyaret etti. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli programla ilgili “Termalde merkez ilçe Pasinler programlarımızın ilkini ERVAK Başkanımız Erdal Güzel ve vakıf üyesi akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Başkanımıza ve iştirakçi heyete şükranlarımı sunuyorum. Bir sözümüz vardı bizim. Bu sözü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Pasinler’i tarih turizminin ve termal turizmin başkenti yapmaktı bu söz. Bu minvalde büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Termal Kampus alanı dediğimiz Kaplıcalar Mahallemizde Büyük ve Küçük Kaplıcalarımızı restore ettik. Büyük Kaplıcamızı kadınlarımıza, Küçük Kaplıcamızı gelin hamamı gibi kültürümüzün parçası organizasyonlar için kiralanmak suretiyle vatandaşlarımıza tahsis ettik. Dulkadiroğlu döneminden bugüne kaplıcalarımıza ek olarak ilk defa Cumhuriyet tarihinde yeni bir büyük kaplıca kazandırdık ve erkek misafirlerin hizmetine sunduk. Termal Kale Otelimizi belediye bünyesinde restore ederek 32 yatak 80 misafir kapasiteli bir konaklama tesisini ilçemize kazandırdık. Otelde yer alan 9 adet aile kabinini sil baştan yaptık ve yine otel misafirlerine tahsis ettik. Doğu Anadolu’nun ilk Türkiye’nin sayılı termal aile kabinli otel konseptini Pasinler Termal Aile Kabinlerinde hayata geçirdik. 12 kabinlik aile banyolarımızdan saatlik ya da gecelik konaklamalı olarak ailelerimizin hizmetine sunduk. İlçe tarihinin en kapsamlı sondaj faaliyetini başlattık. Bir ay içerisinde yaptığımız ve yapacağımız tüm tesislere yıllarca kaynak sağlayacak can suyu sondajı ile tesislere su yeter mi sorusunu gündemden tamamen kaldırmak üzere gün sayıyoruz. Pasinler’de termal rehabilitasyon ve fizyoterapi merkezini hayata geçirmek, termal sağlık hususunda ihtisaslaşmış bir meslek yüksek okulunu ilçemize kazandırmak, başladığımız Bungalov Konaklama Tesisi projelerimizi peyder pey hayata geçirerek yeni dönemde güzel günleri el birliğiyle inşa edeceğiz inşallah. Bugün ERVAK heyetiyle başladığımız tanıtım programlarımız aralıksız olarak devam edecektir. Değerli ziyaretleri, kıymetli tespitleri ve destek vermek istedikleri projeler hasebiyle ERVAK Vakfı Başkanımız Erdal beyefendiye şahsında iştirakçi ERVAK üyesi akademisyenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Pasinler bizim, Erzurum bizim. İnşallah bizim olanı en güzel yere el birliğiyle ulaştıracağız.” Şeklinde konuştu.
Program toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı hediyeler verilmesi ile son buldu.

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