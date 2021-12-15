Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

İHA

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) iş birliğiyle düzenlenen Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde 1011 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.
Program, İstiklal Marşı’nın ardından bu yıl hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi turizm duayeni Prof. Dr. merhum İrfan Arıkan ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. merhum Ali Arslan’ın anılmasıyla başladı.
Çalıştayda; yapılan çalışmalardan verilen eğitimin yeterli olup olmamasına, turizm eğitiminin yapısal sorunlarından turizm eğitiminin gelişmesi için yapılması gerekenlere kadar alanla ilgili birçok konu ele alındı.
Programa; Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Özer, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şule Aydın, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vildan Satık, Turizm Eğitimi ve Değerlendirme Akreditasyon Kurulu üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı, Turizm Akademisyenleri Dernek Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı İsa Satar, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile birçok dekan katıldı.
Dekan Selçuk: “Turizm Sektörüne Katkı Sağlayan Bir Çalıştay Oldu”
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, turizm alanına yönelik böylesine önemli bir etkinliğe Atatürk Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Ulusal ve uluslararası ölçekte önemi her geçen gün daha da artan turizm sektörüne yönelik katkı sağlayan birçok konu başlıklarını içinde barındıran çalıştayımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, TURDEK yönetimine, fakültemizin kıymetli mensuplarına, davetlilere, katılımcılara ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Programa dair konuşmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Hüseyin Özer, Prof. Dr. Şule Aydın ve Prof. Dr. Vildan Satık’tan sonra Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Aydın’ın moderatörlüğünü yaptığı Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı kapsamında gerçekleşen Turizm Eğitiminde Kalite konulu panele, Prof. Dr. Celil Çakıcı, İsa Satar, Prof. Dr. Muharrem Tuna panelist olarak katıldı.
İki gün boyunca süren program, Turizm Eğitimine ve Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Pasinler’ konulu tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Pasinler’ konulu tanıtım ve istişare toplantısı ...
Park halindeki aracına otomobil çarptı; 'İyi ki aracın içinde değilmişim' dedi
YEREL HABERLER Park halindeki aracına otomobil çarptı; 'İyi ki ...
Buzlanan yolda zincirleme trafik kazası, 4 araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Buzlanan yolda zincirleme trafik kazası, 4 araca ...
Esnaftan Karataş’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Esnaftan Karataş’a yoğun ilgi
Erzurum’da ‘kadın’ isimli tiyatro oyunu beğeni topladı
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘kadın’ isimli tiyatro oyunu beğeni ...
Erkan Sözeri: "Şampiyon olacak takım nasıl oynar onu gösterdik"
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: "Şampiyon olacak takım nasıl oynar onu ...
Metin Diyadin: "Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik"
YEREL HABERLER Metin Diyadin: "Bulduğumuz fırsatları ...
Tabyaların son neferlerinin zaferi "aziziye müdafaası" tiyatrosu yeniden sahnelerde
YEREL HABERLER Tabyaların son neferlerinin zaferi "aziziye ...
Dünya şampiyonu ile geleceğin yıldızları buluştu
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu ile geleceğin yıldızları buluştu
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Gençlerbirliği: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Gençlerbirliği: ...
Oltu OSB altyapısını tamamlıyor
YEREL HABERLER Oltu OSB altyapısını tamamlıyor
Yazar Burak Codur’un kaleme aldığı ‘‘Aradığın Seni Arayandır’’ isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Yazar Burak Codur’un kaleme aldığı ‘‘Aradığın Seni ...
Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi
YEREL HABERLER Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı ...
“Sarı Salkım Şiir Akşamları” programı düzenlendi
YEREL HABERLER “Sarı Salkım Şiir Akşamları” programı düzenlendi
Yavru köpekler ocak ateşinde ısındılar
YEREL HABERLER Yavru köpekler ocak ateşinde ısındılar
Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor
YEREL HABERLER Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor
Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati
YEREL HABERLER Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati
Japonya Büyükelçisi Suzuki, Vali Memiş'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi Suzuki, Vali Memiş'i ziyaret etti
Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi
YEREL HABERLER Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 ...
Pakdemirli: 2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını130 milyon tona indirmek
YEREL HABERLER Pakdemirli: 2023 hedefimiz, taşınan toprak ...
Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 ...
Bakan Pakdemirli: “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir proje” Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Havzadaki halkımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladık”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon ...
Atatürk Üniversitesi Araştırma Üniversitesi seçildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Araştırma Üniversitesi seçildi
Kupa töreninde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kupa töreninde ödüller sahiplerini buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.