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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölge Müdürü Yavuz; Narman Şehitler Barajında incelemede bulundu

İHA

Bölge Müdürü Yavuz; Narman Şehitler Barajında incelemede bulundu

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ile Erzurum Narman Şehitler Barajında bir dizi incelemelerde bulundu.
Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve beraberindeki heyet ile Erzurum Narman Şehitler Barajında bir dizi incelemelerde bulundu.
Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu Bölge Müdürü Yavuz ve Şehitler Barajı Şantiyesine gelen Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, DSİ 8. Bölge Şube Müdürleri ile şantiye hizmet binasında yapılan çalışmalar hakkında brifing alınarak çalışma sahasına geçildi yapılan kazı çalışmaları yerinde incelendi.
Yapılan incelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz; “Temelden yüksekliği 76,9 metre ve 12,06 milyon m3 su depolama kapasitesi ile 47.060 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak olan Narman Şehitler Barajı şantiye sahasındaki çalışmaları Genel Müdür Yardımız Faruk Fıratoğlu, Narman belediye Başkanımız Burhanettin Eser ve çalışma arkadaşlarımızla beraber inceledik. Şantiyelerimizi sık sık ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz, bu günde rutin kontrollerimizden birisini gerçekleştirdi. Şehitler Barajında bu güne kadar devam eden çalışmalar kapsamında 540 bin m3 kazı çalışması yapılmıştır. Amacımız yapılan çalışmaların bir an önce faydaya dönüşmesidir. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Başta Genel Müdür Yardımcıma, Narman Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

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