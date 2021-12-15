Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den Rektör Çakmak’a ziyaret

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Erzurum ve bölgesinde tarımdan turizme, ulaşımdan istihdama pek çok konuda ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefleyen Çoruh Nehri Havzası Projesine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Orman Genel Müdür Karacabey’e ETÜ’nün kampüs yerleşkesindeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Rektör Bülent Çakmak, “Geçtiğimiz yaz yaşanan felaketlerin ardından ormanların gerek bizler için, gerek diğer canlılar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu doğrultuda üniversite kampüsümüzün yeşillendirmesine yönelik yaptığımız çalışmaları hızlandırdık” şeklinde konuştu.

Dikilen her bir fidanın önemli olduğunu ifade eden Karacabey ise: “İster üniversite kampüsüne, ister okul bahçesine, ister dağ başına, ister yol kenarına dikilsin, her bir ağacın bu topraklar için önemi oldukça büyük. Yapılan bu ağaçlandırma çalışmalarına öğrencilerimiz ne kadar dahil edilirse o kadar güzel sonuçlar alırız” dedi.

Ziyaret, Rektör Çakmak’ın Genel Müdür Karacabey’i ETÜ’nün inovasyon merkezlerini gezdirmesiyle sona erdi.

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