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Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı

DHA

Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak, ledli adamlar, lazer, kar motoru gösterisi ve Mustafa Ceceli konseri ile Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle sezon açılışını gerçekleştirdi. Avrupa'nın en uzun pistine sahip olduğu belirtilen Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce turistin gelmesi bekleniyor.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir açılışa ev sahipliği yaptı. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katıldığı açılış programı, gün boyu dağda görev yapan snow track operatörlerinin gösterisiyle başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü açılışta, karda adeta drift yapan operatörler, pistleri nasıl hazır hale getirdiklerini sergiledi. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ellerinde meşalelere bekleyen led ışıklı adamlar ve kayakçılar, katılımcıların alkışları arasında tek sıra halinde açılışın yapıldığı alana geldi. Kayakçılar ellerindeki meşalelerle 'Ejder' ve 'Palandöken' yazısını ateşledi. 
'HAVALİMANINDAN 15 DAKİKADA KAYAK MERKEZİNE ULAŞILIYOR' 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış turizminde önemli bir yere sahip olan Palandöken'de muhteşem bir geceye tanıklık ettiklerini belirterek, "Zirvede büyük bir coşku ve heyecan var. Erzurum denilince akla Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri geliyor. Bu kayak merkezleri gerek ülkemizin gerekse Avrupa'nın en önemlli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Gerek pistlerin güzeliği bakımından gerekse hava ulaşımı yoluyla en kısa sürede Erzurum'a gelmek ve havalimanından uçaktan indikten 15 dakika sonra kendinizi kayak merkezinde bullabiliyorsunuz. Böyle bir kayak merkezi bulmak zor tabi. Bizde her geçen yıl bu kayak merkezlerine önemli hizmetler yapıyoruz. Yeni pistler açıyoruz gece kayağı için pist alanlarımızı aydınlatıyoruz, buz tırmanış dağlarını oluşturuyoruz ve bir birinden ayrı güzellikleri sizlerin hizmetine sunuyoruz. İnşallah gelecekte de bir çok yeni hizmetleri devreye sokacağız. Sezon açılışımızın şehrimize spor sevenlere kayak yapanlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
'ÖĞRENCİLER KAYAK YAPMASINI ÖĞRENSİN'
Vali Okay Memiş ise Palandöken'in hastası olduklarını, gençlerin konseri izlemesi amacıyla konuşmasını kısa tutacağını belirterek, "Havalimanından iniyorsunuz 10 dakikada kayağa başlıyorsunuz. Değerli kardeşlerin burada güvendesiniz. Burası aynı zamanda bir öğrenci kenti zaten. 2 bin 500 rakımdayız. Burada hiç kimsenin endişesi olmasın, tadını çıkarın, herkes kayak yapsın, kayak öğrensin. Türkiye'de kayağın en iyi yapılacağı yer Erzurum Palandöken Kayak Merkezidir. Şu görmüş olduğunuz boş dağlara 1 milyon adet ağaç diktik. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.
'KONSERDE EVLİLİK TEKLİFİ'
Mustafa Ceceli'nin konseri sırasında sahneye çıkan Erzurumlu Ensar Çinik, 1,5 yıldır kız arkadaşı olan Yasemin Kaya'ya evlenme teklif etti. Geceye katılanların 'evet, evet' diye tempo tutması üzerine Yasemin Kaya da 'evet' diye bağırdı. Sahneden inen Kaya ve Çinik, çok mutlu olduklarını söyledi. Trabzon'da işyerinin bulunduğunu ancak Erzurum'da doğup büyüdüğünü söyleyen Encar Çinik, "Çocukluğum bu dağlarda geçti. Yıllarca kayak yaptım. Çok sevdiğim bu dağda çok sevdiğim insana evlilik teklifinde bulundum. Teklifime çok sevdiğimiz sanatçı Mustafa Ceceli ile binlerce Erzurumlu şahit oldu. Allah nasip ederse yazında düğün yapacağız" diye konuştu.
Geceye katılan davetliler, Çeceli'nin konseri ve Anadolu Ateşi'nin gösterisi eşliğinde gönüllerince eğlendi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-12-15 23:08:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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