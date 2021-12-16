Büyükşehir mahalleyi susuz bırakmadı ESKİ ekipleri dondurucu soğukta ek depo yaptı, 1 kilometrelik kanal döşedi

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Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Körsu Mahallesi'ndeki su sıkıntısı, bir kilometre boru döşenerek motorpomp ile giderildi.

Tekman'ın Körsu köyünde uzun süredir yaşanan su problemi ek depo ve yeni hat çekilerek giderildi. Köy sakinlerinden Faruk Sarıkaya, daha önce köylerinde su sıkıntısı yaşandığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekiplerimiz aşırı soğuklara rağmen çalışmalarına ara vermeden bizleri su sıkıntısından kurtardılar. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve tüm ESKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 1 kilometre boru döşenerek motorpomp ile köyün su sıkıntısı giderildi. Vatandaşlar çalışmanın tamamlanmasını sevinçle karşıladı.

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