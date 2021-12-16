Milli sporcu Akal, Eskrim Federasyon Kupası’nda Türkiye ikincisi oldu

Erzurum Gençlik Spor’un milli yıldızı Emir Akal, Eskrim Federasyon Kupası’nda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Erzurum Gençlik Spor’un milli eskrimcisi Emir Akal başarı zincirine yeni bir halka daha ekledi. 1112 Aralık 2021 tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen Gençler Epe Federasyon Kupası’nda antrenörler Nevzat Dumanoğlu ve Bumin Kağan Özdemir yönetimin mücadele eden Emir Akal, ikinci olarak gümüş madalya ve kupa kazandı.

Erzurum’un milli eskrimcisi Akal, başarısı ile antrenörlerini gururlandırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, örnek bir sporcu olan Emir Akal’ın eğitimdeki başarısı spora da yansıttığını belirterek, “Emir Akal’ı ve antrenörlerini başarılarından ötürü kutluyorum” dedi.

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