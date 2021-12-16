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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkü Paşa mezarı başında anıldı

İHA

Türkü Paşa mezarı başında anıldı

‘Tatyan Baba ve ‘Türkü Paşa’ olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır, ölümünün 10’uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Türk Halk Müziği’ne 80’e yakın eser derleyen Raci Alkır, 10 yıl önce hayatını kaybetmişti. Alkır’ı sevenleri ölümünün 10’uncu yıldönümünde de unutmadı.
Ölümünden önce 60’ıncı sanat yılını kutlayan Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır’ı mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Alkır’ı anma törenine oğlu Vahit Alkır, ailesi, TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, gazeteciler katıldı. Kur’anı Kerim’in okunmasının ardından Alkır’ın mezarına gül bırakıldı.
Raci Alkır kimdir?
Davudi sesiyle ’Tatyan Baba’ ve ’Türkü Paşası’ olarak anılan Raci Alkır, terzilik mesleğine veda ederek müzik yaşamına 1955 yılında Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği’nde başladı. 1960’da TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği korosuna giren Raci Alkır, ’Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi’, ’Seyreyle güzel’, ’Kadem bastı’, ’Tutam yar elinden’, ’Güzeller bezenmiş’, ’Can bula cananını’, ’Hani yaylam’ türküleriyle tanınıyordu. Türk Halk Müziğine 80’e yakın eser derleyen Raci Alkır, Aspendos da dinleyicilerine verdiği mikrofonsuz konserle adını Türkiye’ye duyurdu. TRT’den emekli olduktan sonra Erzurum’da yaşayan sanatçı Alkır, 19 Aralık 2010 günü Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde 60’ıncı sanat yılını kutlamıştı.
Alkır, 16 Aralık 2011 tarihinde tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşama veda etti.

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