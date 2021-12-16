Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve öğrenci kulüpleri toplantısı gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (Sustainable Development GoalsSDG) benimseyen Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini iç paydaşlarına aktarmak için düzenlediği faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Atatürk Üniversitesi Veri Yönetim Ofisi tarafından, Kültür Merkezi Mavi Salonda organize edilen toplantıda öğrenci kulüplerine Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgi verildi. Toplantıya Veri Yönetim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Akkaya, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yılmaz ve çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı.

Veri Yönetim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Akkaya yaptığı konuşmada, 2020 yılında Atatürk Üniversitesinde binin üzerinde topluma katkı projesinin gerçekleştiğini ve bu sayının önemli bir kısmının kulüpler tarafından yürütülen projelerden oluştuğunu belirtti. Akkaya ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında birçok projeye imza atan kulüplerin farkındalık oluştuktan sonra etkinliklerinin çeşitlenerek devam edeceğini ve diğer kulüplerle iş birliğinin artacağını dile getirdi. Yakın zamanda kurulan bir birim olmalarına rağmen kısa zamanda oldukça önemli çalışmaların altına imza attıklarını belirten Doç. Dr. Akkaya, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan Veri Yönetim Ofisinin yapmış olduğu çalışmalara göstermiş olduğu desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Faaliyet planlayan ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüplerin iş birliği görüşmeleriyle devam eden toplantı, kulüp yöneticilerinin amaçlarla ilgili fikirlerini paylaşmalarının ardından sorucevap bölümüyle sona erdi.

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