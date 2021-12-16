Erzurum´da 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum´da 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

DHA

Erzurum´da 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da 14 ilin vali, emniyet müdürüdü ve il jandarma komutanlarının katılımıyla 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı. Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş göç dalgasıyla karşı karşıyayız. O da bize denk geldi" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından düzensiz göçle mücadelenin daha kolay ve etkin yürütülebilmesi amacıyla, 2'nci bölge koordinatör ili olarak belirlenen Erzurum'da, 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı. Toplantıya Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli'den vali, emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları katıldı.
'PANDEMİYİ ÇOK İYİ YÖNETTİK'
Toplantıya ev sahipliği yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, derslerde okutulmayan 2 hususla, göç ve pandemi konularıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Yüzyılda bir olan pandemi bu salonda bulunan değerli kardeşlerimin yönetiminde cereyan etti. Bütün doktor kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza minnettarız, kahramanca mücadele ettiler. Ancak pandeminin bütün kurallarını uygulayan polisimiz, jandarmamız, kolluk güçlerimiz ve diğer kamu görevlileri de var. Yani pandemiyi biz tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlıklarımızın, İçişleri Bakanlığımızın emrinde bu salonda bulunan insanlar yönetti. Bütün dünyada olduğu gibi artılarımız, eksilerimiz oldu. Bana göre dünyayla kıyasladığımızda Türk milletinin devlet geleneğinden dolayı, pandemiyi çok iyi yönettik. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.
GÖÇ DALGASI
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir göç dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi:
"Bir diğer husus, göç meselesi. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş göç dalgasıyla karşı karşıyayız. O da bize denk geldi. Bizim aktif görevde olduğumuz döneme denk geldi diyelim. Dünya devletleri içerisinde yine milletimizin devletleşme ve organizasyon yeteneğinden dolayı İçişleri Bakanlığı'nda Göç İdaresi Başkanlığı, bütün birimleri oluşturduk, bu mücadeleye başladık. Başta Suriyeli olmak üzere Irak, Afganistan, Pakistan'dan gelen insanlar var. Ensar gözüyle baktık, doğru bakış açısı da bu aslında. Onunla birlikte o kadar yoğun göçe maruz kaldık ki bu devletimizin ve toplumumuzun hem ekonomisini, hem sosyal durumunu, hem diğer özelliklerini sıkıntıya düşürür pozisyona geldi. Yani adeta tehdit eder pozisyona geldi. Biz materyalist felsefeyle ülke yöneten bir mantıkta değiliz, Batı gibi. Aslında sınır kapısına gelen binlerce göçmeni devlet engeller ama ne yapacaksınız insanlar gelmişler, tabi ki geri püskürtüyoruz. Cumhuriyet tarihinde 1924'te Lozan Antlaşması'nda biz bunu gördük ama orada karşılıklı mübadele vardı. 2 milyon insan ilk defa karşılıklı olarak Müslüman Türklerle Hristiyan Rumların mübadelesi oldu. Bu bir örnektir. Ama bu çok daha fazla, dalga dalga geliyor insanlar. Biz de bunla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de kendi değerlerimizle bütünleştirerek yapmak durumundayız. Yunanlıların, botu silahla batırıp, insanların ölümüne göz yumması gibi perspektifle hareket etmemiz söz konusu değil ama tedbirli de olmak durumundayız. Çünkü dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar dışarıdan milyonlarca insanı barındıran başka bir devlet yok, bunu görmek lazım."
Vali Okay Memiş'in konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-12-16 14:41:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve öğrenci kulüpleri toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve öğrenci ...
Erzurum’da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele ...
Türkü Paşa mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Türkü Paşa mezarı başında anıldı
Araştırma Üniversitesi sürecinin ilk toplantısı enstitü müdürleri ile gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Araştırma Üniversitesi sürecinin ilk toplantısı ...
Milli sporcu Akal, Eskrim Federasyon Kupası’nda Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Milli sporcu Akal, Eskrim Federasyon Kupası’nda ...
Büyükşehir mahalleyi susuz bırakmadı ESKİ ekipleri dondurucu soğukta ek depo yaptı, 1 kilometrelik kanal döşedi
YEREL HABERLER Büyükşehir mahalleyi susuz bırakmadı ESKİ ekipleri ...
Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bir günde dört sözleşme ...
Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem’i yaktı
YEREL HABERLER Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem’i yaktı
İranlılar Yakutiye Buz Hokeyi Salonuna hayran kaldı
YEREL HABERLER İranlılar Yakutiye Buz Hokeyi Salonuna hayran kaldı
Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı
Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı
17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından ...
Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde görkemli sezon açılışı
Palandöken’de görkemli sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken’de görkemli sezon açılışı
Öztürk Erzurumspor antrenmanında
YEREL HABERLER Öztürk Erzurumspor antrenmanında
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den Rektör Çakmak’a ziyaret
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den Rektör ...
Fitoterapide ve gıda takviyelerin kullanımında eczacı danışmanlığı çalıştayı
YEREL HABERLER Fitoterapide ve gıda takviyelerin kullanımında eczacı ...
Dünya Toprak Günü’nde sağlıklı yaşamın, sağlıklı topraklarla ilişkisi ele alındı
YEREL HABERLER Dünya Toprak Günü’nde sağlıklı yaşamın, sağlıklı ...
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde ...
Bölge Müdürü Yavuz; Narman Şehitler Barajında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Yavuz; Narman Şehitler Barajında ...
Kahkaha tufanı Aziziye’de kopacak!
YEREL HABERLER Kahkaha tufanı Aziziye’de kopacak!
‘2023 muhalefete ezberini bozduracak’ Aydemir TBMM’de İletişim Başkanlığı Bütçesinde konuştu ‘Hakikatlerin üstünü açmak durumundayız’ AB’nin tespitlerini paylaştı
YEREL HABERLER ‘2023 muhalefete ezberini bozduracak’ Aydemir TBMM’de ...
Curling Milli Takımı Erzurum’da kampa girdi
YEREL HABERLER Curling Milli Takımı Erzurum’da kampa girdi
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Turizmde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.