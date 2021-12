Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da 14 ilin vali, emniyet müdürüdü ve il jandarma komutanlarının katılımıyla 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı. Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş göç dalgasıyla karşı karşıyayız. O da bize denk geldi" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzensiz göçle mücadelenin daha kolay ve etkin yürütülebilmesi amacıyla, 2'nci bölge koordinatör ili olarak belirlenen Erzurum'da, 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı. Toplantıya Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli'den vali, emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları katıldı.

'PANDEMİYİ ÇOK İYİ YÖNETTİK'

Toplantıya ev sahipliği yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, derslerde okutulmayan 2 hususla, göç ve pandemi konularıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Yüzyılda bir olan pandemi bu salonda bulunan değerli kardeşlerimin yönetiminde cereyan etti. Bütün doktor kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza minnettarız, kahramanca mücadele ettiler. Ancak pandeminin bütün kurallarını uygulayan polisimiz, jandarmamız, kolluk güçlerimiz ve diğer kamu görevlileri de var. Yani pandemiyi biz tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlıklarımızın, İçişleri Bakanlığımızın emrinde bu salonda bulunan insanlar yönetti. Bütün dünyada olduğu gibi artılarımız, eksilerimiz oldu. Bana göre dünyayla kıyasladığımızda Türk milletinin devlet geleneğinden dolayı, pandemiyi çok iyi yönettik. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

GÖÇ DALGASI

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir göç dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi:

"Bir diğer husus, göç meselesi. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş göç dalgasıyla karşı karşıyayız. O da bize denk geldi. Bizim aktif görevde olduğumuz döneme denk geldi diyelim. Dünya devletleri içerisinde yine milletimizin devletleşme ve organizasyon yeteneğinden dolayı İçişleri Bakanlığı'nda Göç İdaresi Başkanlığı, bütün birimleri oluşturduk, bu mücadeleye başladık. Başta Suriyeli olmak üzere Irak, Afganistan, Pakistan'dan gelen insanlar var. Ensar gözüyle baktık, doğru bakış açısı da bu aslında. Onunla birlikte o kadar yoğun göçe maruz kaldık ki bu devletimizin ve toplumumuzun hem ekonomisini, hem sosyal durumunu, hem diğer özelliklerini sıkıntıya düşürür pozisyona geldi. Yani adeta tehdit eder pozisyona geldi. Biz materyalist felsefeyle ülke yöneten bir mantıkta değiliz, Batı gibi. Aslında sınır kapısına gelen binlerce göçmeni devlet engeller ama ne yapacaksınız insanlar gelmişler, tabi ki geri püskürtüyoruz. Cumhuriyet tarihinde 1924'te Lozan Antlaşması'nda biz bunu gördük ama orada karşılıklı mübadele vardı. 2 milyon insan ilk defa karşılıklı olarak Müslüman Türklerle Hristiyan Rumların mübadelesi oldu. Bu bir örnektir. Ama bu çok daha fazla, dalga dalga geliyor insanlar. Biz de bunla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de kendi değerlerimizle bütünleştirerek yapmak durumundayız. Yunanlıların, botu silahla batırıp, insanların ölümüne göz yumması gibi perspektifle hareket etmemiz söz konusu değil ama tedbirli de olmak durumundayız. Çünkü dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar dışarıdan milyonlarca insanı barındıran başka bir devlet yok, bunu görmek lazım."

Vali Okay Memiş'in konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

