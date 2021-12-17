Her yerde aranan hırsızı bekçiler suçüstü yakaladı

Erzurum’da aranan kablo hırsızı, eski banka binasının kablolarını çaldığı sırada bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Polisin ayakkabısına kadar detaylı aradığı hırsızın üzerinden başka yerlerden çaldığı eşyalar da ele geçirildi.

Olay, Erzurum’un Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki eski banka binasında gece yarısı meydana geldi. Birçok hırsızlık olayına karışan ve polis tarafından aranan M.A. boş binada bulunan kabloları çaldığı sırada binadan şüphelenerek içeri giren Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yakalandı.

Kaçmak için binanın diğer katlarına çıkmaya çalışan M.A. bekçilerin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek elindeki kablolarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hırsızı ayakkabısına kadar arayarak, daha önce başka yerlerden çaldığı eşyaları da ele geçirdi.

Yapılan incelemelerin ardından kablo hırsızı M.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.