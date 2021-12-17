Erzurum Sabancı İlköğretim anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftasını kutladı.
Sabancı anasınıfı öğrencileri, okulun gösteri salonunda Yerli Malı Haftasını meyve ve sebzeleri sembolize ederek kutladı.
Minik öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile hazırladıkları Yerli Malı Haftası kapsamında şiirlerle de meyve ve sebzeleri tanıttılar.
Anasınıfı öğretmeni Fatma Betül Yılmaz, bu tür etkinliklerin ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere moral olduğunu söyledi.
Minik öğrencilerin bu tür etkinliklerle Yerli Malı noktasında bir bilince sahip olduklarını ifade eden Yılmaz, ‘Çocuklarımız böyle etkinliklerle kendilerini hayata hazırlıyor, ayakları üzerinde durmayı öğreniyorlar’ dedi.
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