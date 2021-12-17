Erzurum'da liselilerin 'laf atma' kavgası: 2 yaralı



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, liseliler arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgada 2 öğrenci, bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün Palandöken ilçesindeki Yakup Sürücü Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Yakup Sürücü Anadolu Lisesi ile Mecidiye İmam Hatip Lisesi takımları futbol maçı için karşı karşıya geldi. Bu sırada öğrenciler arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Alperen Y., yanındaki kız arkadaşına laf attığını ileri sürdüğü Yusuf Kerem Y. ile kavga etti. Öğretmenleri tarafından ayırılan öğrenciler arasında bu kez de gittikleri parkta kavga başladı. Yusuf Kerem Y. ile kavgayı ayırmaya çalışan Akif A., bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polislerin ilk müdahalesinin ardından 2 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan Alperen Y. ile Yasin isimli kişiyi bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-12-17 09:29:11



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