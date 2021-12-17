Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama 



Volkan KARABAĞBedir ALTUNOK/KARS, (DHA)PANDEMİ nedeniyle yaklaşık 21 ay önce ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması, Kars'ta sevinçle karşılandı. 15 Aralık günü Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 1300 kilometrelik yolculuğun ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Halk ozanlarının türküleri eşliğinde karşılanan trenin yolcuları unutulmaz dakikalar yaşadı.

Turistik Doğu Ekspresi treni, pandemi nedeniyle yaklaşık 21 aylık aranın ardından yeniden seferlerine başladı. 15 Aralık'ta Ankara'dan yola çıkan, yaklaşık 1300 kilometrelik yolu 33,5 saatte alan tren, yolcularıyla birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Sarıkamış Tren Garı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve yöresel aşıkların türküleriyle karşılanan Doğu Ekspresi, kısa bir molanın ardından Kars'a hareket etti. Halk ozanlarının türküleri eşliğinde yapılan yolculuk sırasında davetlilere kenti tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Saat 01.20'de Kars Tren Garı'na varan trenin yolcuları çiçeklerle karşılandı. Kafkas halk oyunlarının gösteri yaptığı karşılamada yolculara sıcak çorba ikram edildi. Variller içerisinde yakılan ateş başında fotoğraf çektiren yolcular, müzikle dans etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ise yolculara KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Arkadaşlarıyla birlikte masalsı yolculuğa çıktıklarını söyleyen Nazan Sinoplu, 33 saatlik yolcuğunun çok keyifli geçtiğini ifade ederek, "Çok gelmek istediğim bir yerdi çok heyecanlıydım ve ilk defa trenle bir uzun yolculuk yapıyorum. Kompartımanlar, yataklar her şey çok rahattı, zaten biz kendimiz hazırlanarak geldik, çayımız, kahvemiz, arkadaşlarla muhabbetler çok keyifliydi. Aralarda 2'şer, 3'er saatlik molalarda gezmek, farklı yerleri görmek de çok keyif verdi. İstasyonlarda karşılama, o müzikler, eğlenceler, cana yakınlık, misafirperverlik çok keyifliydi, bunu herkesin yaşamasını isterim. Erzincan İliç'te kanyonları gezdik, Erzurum'da çağ kebapçısına gittik. Kars'ta da Çıldır Gölü'ne, peynir yapılan köylere ve Ani harabelerine gideceğiz" diye konuştu

Samsun'dan Kars'a gelen Zeynep Kasaplı ise, "En başından beri çok heyecanlıydık. Gerçekten beklediğimize değdi. Yaklaşık 4 senedir bunun hayalini kuruyordum. Bilet bulamadık, zamanımız denk gelmedi, yaklaşık 2 yıldır da pandemiden dolayı kapalıydı zaten. Şansa ilk sefere denk geldik. Çok mutlu ve heyecanlıydım. Herkese tavsiye ederim, düşünmeden gelsinler, çok keyifli bir yolculuktu" dedi.

Yılmaz Kaya da, "Çok keyifli bir yolculuktu, sezonun ilk açılış yolculuğuna denk getirmek ve böyle bir karşılamada çok güzeldi. Kars zaten güzel bir şehir daha önce de gelmiştim, burada projeler de yapmıştım, bu fırsatı kaçırmak istemedim, herkesi Kars'a bekliyorum. Kars çok güzel bir şehir, tarihi güzel, kültürü güzel, insanları güzel. Bu şehirde keyif alacaklarına inanıyorum, ön yargıları da varsa hiç düşünmesinler Kars'a gelsinler. Kars'ı yaşayan bilir" ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE KATMA DEĞER

Kültür, Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlere başlamasıyla sadece Kars'a değil çeşitli illere de katma değer sağlayacağını kaydetti. Duman şunları söyledi:

"Turistik Doğu Ekspresi yaklaşık 21 ay sonra Kars'a geldi. Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'a gelmesiyle birlikte yolcular çok keyifli bir seyahat gerçekleştirdi. Doğu Ekspresi önceki yıllarda çok popüler olmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresini de kendi bünyesinde doğurdu. Bu aynı zamanda sadece Kars değil diğer çeşitli illerimize de yaradı. Kars özelinde ise nostaljik görüntüsüyle, kış turizmiyle ve kültürel miras değerlerinde olan somut ve somut olmayan yapıların burada yoğun olması, Kars'ın kimlikli bir şehir olmasından dolayı son durağın burası olması yolcular tarafından çok tercih ediliyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin ekonomiye katma değeri gerçekten çok iyi, aynı zamanda Kars'ın tanıtım açısından büyük bir önemi söz konusu. Gerek Turistik Doğu Ekspresi'nin gerekse de Doğu Ekspresi'nin aynı şekilde devam etmesiyle birlikte bildiğiniz gibi uluslararası tren faaliyetleri içerisinde ithalat ve ihracat gerçekleştiren Bakü-Tiflis-Kars tren hattının da Kars turizmine kazandırılması, biran önce yolcu taşımacılığına başlamasıyla birlikte hem Türkiye'yi hem de Kars'ı tüm dünyaya tanıtmış olacağız."

HERKES ÇOK MUTLU

Kentte otel işletmecisi Gülcan Koç, Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlere başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Pandemi sebebiyle birçok işletmenin kapandığını belirten Koç, "Pandemi dönemiyle maalesef çoğu otelimiz kapanmak zorunda kaldı, en çok etkilenen sektör turizm sektörü ve seyahat acenteleri oldu maalesef, pandemiden sonra sanki işe yeniden başlayan, yeni açılmış bir otel gibiyiz, heyecanlıyız, hevesliyiz. Çünkü ara verdik 1 sene sonra herkes mutlu, biraz da heyecanlı ve telaşlı. Umudumuz güzel şeyler olacağından yana, bu sene güzel gidiyor, acentelerimiz olsun, şehir dışından gelen misafirlerimiz olsun talepler çok olumlu ve ılımlı yönde gidiyor. Beklentilerimiz öncelikle gelen misafirlerimizin buradan memnun olması, Kars'ı tanıtabilmek, güzel şeyler yapabilmek, Kars'ı güzel bir yerlere taşıyabilmek, hedefimiz ve amacımız bu. Biz de bu amaç doğrultusunda elimizden geldiği kadar bize düşen görevi yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.`SEFER SAYISI ARTIRILSIN'

Ankara-Kars ve Kars-Ankara seferlerini haftada 2 kez düzenleyen Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin artırılmasını da talep eden Koç, "Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden açılması bizi çok mutlu etti ama eksik olan bir yanımız var maalesef sefer sayılarının az olması. Bu da tarihlerde çakışma yaşamamıza neden oluyor. Otel ve şehir olarak gelen misafirlere yeterli olamıyoruz, tarihlerler aynı güne denk geldiği için maalesef misafirlerimizin çoğuna cevap veremiyoruz. Birini alsak ikincisini alamıyoruz ama bazı tarihlerimiz var bu tarihleri de dolduramıyoruz. Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin belirli tarihlere göre yaygınlaştırılıp, sayısının arttırılması bütün işletmelere çok önemli bir destek olacağı inancındayım. Umut edelim ki; bu konuda da gerekli çalışmaların yapılıp şehrimize büyük destek sağlanır" diye konuştu.

Peynir üreticisi Onur Çelik de başlayan seferlerle piyasanın canlanacağını beklediklerini söyleyerek, "Pandemi nedeniyle uzun zamandan beridir işlerimiz pek iyi gitmiyordu, bu gelen turistlerden dolayı inşallah işlerimizin iyi olacağını umut ediyoruz. Misafirlerimizin coğrafi işaret alan tadı ve süt oranı fazla olan kaşar peynirimize rağbetleri bulunuyor, en çok eski kaşar ve gravyer peyniri talep ediliyor. Güncel fiyatlarımız da bu son gelen çiğ süt fiyat farkından dolayı biraz yükseldi, şu anda eski kaşarımızın kilosu 70 lira, taze kaşarımızın kilosu 60 lira ve çeçil peynirimizin kilosu 50 lira" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-12-17 12:08:15



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