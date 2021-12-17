Erzurum Off-Road için ideal bir yer

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Ejder OffRoad Kulübü yönetimi ve üyeleri bir araya geldi. OffRoad araçlarıyla Öztürk’e sürpriz yapan yöneticilerle istişare eden çiçeği burnunda il müdürü “Erzurum OffRoad için ideal bir yer” dedi.

Ejder OffRoad Kulübü Yönetimi ve üyeleri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne offroad araçlarıyla gelerek ilginç bir görüntü oluşturdu.

İl Müdürü Birdal Öztürk’e çiçek sunan ve ‘Şehrimize hoş geldiniz’ diyerek ‘Hayırlı olsun’ dileklerini ileten Ejder OffRoad Kulübü yönetimi ile mini bir zirve yapıldı.

Ejder OffRoad Kulübü Başkanı Ziya Yıldız ile yönetim kurulu ve kulüp üyelerinin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyan Öztürk, Erzurum’un OffRoad sporu için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Erzurum’da OffRoad sporu seviliyor. Bizde spor branşı ayrımı yapmaksızın spora destek veriyoruz. Kim spora gönül vermişse spora zaman ayırmışsa bizim için çok değerlidir” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Atatürk Üniversitemiz, Erzurum Teknik Üniversitemiz ve ilçe belediyelerimizle el ele vererek ilimize yeni spor yatırımları kazandıracağız” diye konuştu.

OffRoad sporcunda da camia olarak birlik beraberliği tesis etme adına gayret göstereceklerinin de altını çizen Öztürk, “Camia olarak birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Bu sporun daha çok tanınması ve daha iyi noktalara gelebilmesi için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ejder OffRoad Kulübü Başkan Yardımcısı İbrahim Marancıgil, “Vatandaşlarımız arasında ya işte bu adamlar zengin, araçlarını keyfi olarak kırıp çarçalıyorlar, sonra sanayiye geliyorlar, gibi düşünceler vardı. Biz son yıllarda çok çalışarak o algıyı kırdık. Biz Ejder OffRoad Kulübü olarak 2022’de de ilimizi temsilen tüm organizasyonlara katılacağız. Araçlarımızı koşturup motor sporlarına destek vereceğiz” dedi.

Marancıgil, göreve geldiği günden biri farkındalık oluşturan ve OffRoad sporuna da büyük önem veren GSİM Müdürü Birdal Öztürk’ü offroadçular olarak tebrik ettiklerini söyledi.

Marancıgil, “İşte bu vesile ile il müdürümüzle hem tanışmak hem de istişare yapmak istedik. OffRoadçular olarak bir farkındalığa imza atarak il müdürlüğümüze offroad araçlarımızla gelmeyi uygun gördük. İl Müdürümüz pusulası doğrultusunda daha iyi yerlere gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.

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