Üniversite öğrencileri, kar yağışını halay çekerek kutladı

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Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da dün akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar süren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından üniversite öğrencileri, yurt bahçesine çıkarak halay çekti.

Geçen haftayı güneşli havanın hakim olduğu Erzurum'a kar yağışı etkili oldu. Dün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı, son yıllarda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyreden kentte sevinçle karşılandı. Kar yağışıyla birlikte üniversite öğrencileri, yurtlarının bahçesine çıkarak halay çekti.

Kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri kaldırımlarda temizlik yaptı. Yağışların ileriki gülerde de devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-12-17 12:48:13



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