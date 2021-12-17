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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seni Olimpiyatlarda görmek istiyoruz Sıla’dan bir madalya daha

İHA

Seni Olimpiyatlarda görmek istiyoruz Sıla’dan bir madalya daha

Erzurum Kayak Kulübü’nün Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Sıla Kara Bosna Hersek’te düzenlenen FIS yarışında bronz madalya kazandı.
Bosna Hersek’in Jahorina Kayak Merkezi’nde organize edilen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışına katılan Milli sporcu Sıla Kara, SL branşında 35 sporcu arasında 1:52.93’lük derece yaptı ve bir kez daha madalya gururu yaşadı. 60 sporcunun katıldığı müsabakada Türkiye’yi ve Erzurum’u başarıyla temsil eden Sıla Kara ile birlikte erkekler yarışında da Bünyamin Çelik 12. sırada yer aldı.
Türk Kayak Vakfı ve aynı zamanda Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, bronz madalya kazanan sporcusu Sıla Kara’yı tebrik etti. Alp Disiplininde Türkiye’nin en iyileri arasında gösterilen Sıla Kara’yı olimpiyatlarda görmek istediklerini vurgulayan Başkan Alaftargil, “Sıla çok çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. FIS puanı da gayet iyi. Tek arzumuz Türkiye’yi ve Erzurum’u Olimpiyatlarda temsil etmesi. O, bunu hak eden bir sporcu ve karşılığını alacağından eminim. Bir kez daha kendisini ve antrenörlerini kutluyorum” dedi.

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