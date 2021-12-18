“Birlikte İngilizce” projesinin Erzurum ayağı tüm hızıyla devam ediyor

Ortaokul İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve alan gelişimleri ile mesleki iş birliklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen "Birlikte İngilizce (English Together)" projesi Atatürk Üniversitesi paydaşlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile Erzurum’da gerçekleştiriliyor.

Öğretmenlerin bireysel öğretim uygulamaları hakkında düşünmelerini, kendi sorunlarını tespit etmelerini ve bu sorunlara birlikte çözüm bulmalarını sağlamak ve ayrıca birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen proje, öğretmenlerin sınıf içi uygulamaların verimliliğini arttırmanın temel bir aracı olacak ve yeni öğretim tekniklerini uygulama konusunda kendilerini yetkin hissetmelerini sağlayacak.

Tüm faaliyetleri öğretmenlerin ihtiyaçları analiz edilerek geliştirilen, eğitim içerikleri ve kullanılacak kaynakların Türkiye bağlamına uyacak şekilde yerelleştirilmesine özen gösterilen Birlikte İngilizce projesinin Erzurum ayağı büyük bir katılımla devam ediyor.

2. ve 3. ayağı Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilen projede Ankara ve Yalova’nın ardından 411 İngilizce öğretmeninin katılımla en yoğun oturumlar Erzurum’da gerçekleşti.

Birlikte İngilizce projesi yöneticileri ve eğitmenlerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programının yanında tarihi ve turistik gezi ile Erzurum kültürünü de tanımaları sağlandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın talimatıyla tahsis edilen araçlarla Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü (ATAILE) eşliğinde, Atatürk Üniversitesi Buz Müzesi ve kampüsü, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve Palandöken Kayak Merkezi gibi şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen yönetici ve eğitmenler, şehri oldukça beğendiklerini ve en kısa zamanda tekrar ziyarete geleceklerini söylediler.

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