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Atatürk Üniversitesi’nde Açık Eğitsel Kaynaklar (AEK) hareketi giderek yaygınlaşıyor

İHA

Atatürk Üniversitesi’nde Açık Eğitsel Kaynaklar (AEK) hareketi giderek yaygınlaşıyor

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin önemli çıktıları arasında yer alan “Açık Erişim ve Açık Bilim” politikası kapsamında Açık Eğitsel Kaynaklar (AEK) hareketi Atatürk Üniversitesi bünyesinde giderek yaygınlaşıyor.
Bu kapsamda Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi, Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) ile Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATABAUM ) iş birliğiyle Atatürk Üniversitesi Açık Eğitsel Kaynakları tek bir çatı altında (https://aek.atauni.edu.tr/) hizmete sunulmaya başladı.
Açık Ders Malzemeleri (ADM)
Öğretim elemanlarının eğitim öğretim faaliyetlerinde kullandıkları her türlü ders materyalini herhangi bir ücret ya da şarta bağlı olmaksızın Açık Ders Malzemeleri (ADM) platformu üzerinden paylaşıma sundu. Atatürk Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri platformunda şimdiye kadar 27 öğretim elemanı açtıkları 29 ders kapsamında farklı türdeki 400'ü aşkın materyali ilgililerin kullanımına sundu.
İnternet üzerinden Herkese Açık Kurslar (İHAKAtademiX)
Öğretim elemanları, eğitim öğretim süreçlerinde yürütmüş oldukları kursları veya uzmanlık alanlarına ilişkin çeşitli konuları herhangi bir ön koşul aranmaksızın, internet bağlantısı olan herkesin istediği yerden istediği zaman erişebileceği açık ve ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi kurslar haline getirerek AtademiX platformunda açıyor. AtademiX platformunda şimdiye kadar 85 öğretim elemanı 37 kurs açtı. 1000’i aşkın materyal paylaşılan bu kurslara 20 bine yakın öğrenci katıldı.
Açık Bilim Yazıları
Şimdiye kadar farklı alanlardan 15 açık bilim yazısı yayımlanan platform, bilimsel bilginin en önemli üreticilerinden birisi olan akademisyenlerin, farklı alanlardaki çalışmalarını, mevcut deneyimleri ve bakış açıları ile bütünleştirerek oluşturdukları bilimsel yazı olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel bilginin okunabilirliği, kaydedilebilirliği, paylaşılabilirliği önünde herhangi bir akademik sınırlama olmadan topluma kolaylıkla ulaştırılması sağlanmaktadır. Bu noktada açık bilim yazıları toplumların bilimdeki gelişim ve değişimleri yakalamalarına, bilim dünyasındaki verileri anlamalarına ve yorumlamalarına, bilimsel bilgiye hızlıca ulaşmalarına imkân verecek platform niteliğindedir.
Ekitap Platformu
Atatürk Üniversitesi mensuplarının yazdıkları eserler, Atatürk Üniversitesi Yayınevi bünyesinde oluşturulan Ekitap platformunda ücretsiz bir şekilde elektronik olarak yayınlanıyor. İlgili kitaplardan dileyen herkesin faydalanmasına olanak sağlanmasının yanı sıra, daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasına imkan tanıyan bu yöntem sayesinde şimdiye kadar sosyal bilimler ve eğitim bilimleri ağırlıklı olmak üzere farklı birçok alandan 40 kitap yayımlandı.
Esergi Platformu
Akademisyenlerin ve öğrencilerin hazırladıkları sergilerin dijital ortamlarda paylaşılmasını sağlayan Esergi Platformu ile sergi süreci ve sonrasında bireylerin diledikleri zaman bu sergilere ulaşabilmesini sağlıyor. Esergi platformunda şimdiye kadar bilimsel ve sanatsal olmak üzere toplam 26 sergi açık erişime sunuldu.
Rektör Çomaklı: “Topluma Katkı Sağlamak İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ve açıklamalarına Yunus Emre’nin “Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir” sözüyle başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tüm üniversite mensuplarının konuya gösterdikleri ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirerek: “Akademik yayın, ders içerikleri, kitaplar ve sergiler başta olmak üzere üretilen tüm bilgiyi paylaşarak bireylerin kendilerini geliştirmelerine ve paydaşları arasında eşit eğitim alma imkânı elde etmelerine katkıda bulunuyoruz. Yine bu vesileyle akademisyenlerimiz dijital ortamlarda kendi görünürlüklerini artırma imkânına sahip oluyor. Bununla birlikte Üniversitemiz tarafından belirlenen akademik performansa dayalı göstergeler arasında “Eğitime Katkı” ve “BölgeÇarpım Katkı” kategorilerinde değerlendirilen bu faaliyetlere yönelik puanlar yine akademisyenlerimizin hanesine yazılıyor. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle yükselen, Araştırma Üniversitesi unvanıyla da yeni bir boyuta geçen Atatürk Üniversitesi bilgi üretmeye, ürettiği bilgiyi de insanlığın hizmeti için paylaşmaya devam edecek” diye konuştu.

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