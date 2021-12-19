Buz tutan yollar sürücülere çile oldu

Erzurum’da sürücüler, 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün kar yağışı ve soğuk hava uyarısı sonrası Erzurum’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini sabah soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte zorlandı. İş makinaları ile yollarda tuzlama çalışması yapılırken, ara ara iş makinalarının da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan’ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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