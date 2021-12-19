Erzurum Arabulucular Derneği 3. Olağan Kongresinde Çınar, güven tazeledi

Erzurum Barosu’nda yapılan seçime tek aday olarak giren Erzurum Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar, 3.Olağan Kongresinde mevcut üyelerin seçimi ile üçüncü kez Erzurum Arabulucular Dernek Başkanlığına seçildi.

3. Olağan Kongrede teşekkür konuşması yapan Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar, adliyede iş yükünün azalmasının en önemli ölçütünün, adliyeye gelinmeden işlerin çözebileceği kurumun hizmet vermesi olduğuna değindi. Başkan Çınar, “Erzurum’da arabuluculuk hizmetini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda da başarılı bir şekilde uygulanıyor. Burada önemli etken gerek ara buluculuk, gerekse cezai suçlardaki uzlaştırma kurumunun toplumsal barışa uyguladığı faydadır, katkıdır. Yani suç işlemiş olan insanların mahkeme önünde sorunlarını çözmüş olsalar bile adliye önünde birbirlerine sarılıp, ayrılmadıklarını hepimiz biliyoruz; çünkü birisi davayı kazanıyor, birisi kaybediyor. Mahkemeye hiç düşmeden arabuluculukta anlaşan insanlar, ne kaybediyor ne de kazanıyor. Kendi aralarında anlaşıp, ayrılıyorlar. Hatta çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Kardeşlikler, dostluklar ortaya çıkıyor. Bunun da toplumsal barışa katkısı bence azımsanamayacak derecede önemlidir. Bu yüzden ara buluculuk ve uzlaştırma kurumlarını çok önemsiyoruz. Bu kurumlar için adliyelerimizde özel ortamlar oluşturuyoruz ve özel personeller görevlendiriyoruz. Personelimizi eğitiyoruz, fiziki ortamlarımızı da buna göre ayarlıyoruz. Bu sistem dünyada çok fazla uygulanan Türkiye’de ilk defa bu kadar başarıya ulaşan bir sistem oldu. Arabuluculuk sistemi mahkemelere giden dosya sayısını azalttı. Bu önemli hizmette büyük başarı var. Erzurum Arabuluculuk Derneği Başkanlığı’na üçüncü kez göreve layık gören değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turan Çınar Başkanlığı’nda Yönetim Kurulunda ise Fahrettin Aksakal, Volkan Özen, Esra Yılmaz, Bilge Mutlu, Hakan Karadabağ, Fadime Alkan Yücel Efe görev alacak.

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