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Fırtınada nefes kesen yarış Alp Disiplini FIS Anatolian Cup Palandöken’de başladı.

İHA

Fırtınada nefes kesen yarış Alp Disiplini FIS Anatolian Cup Palandöken’de başladı.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Anatolian Cup Müsabakası, Palandöken’de başladı. Yoğun kar fırtınası altında başlayan yarışlar nefesleri kesti.
Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getiren müsabakaya, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun ilk gününde Türkiye, İran, Tacikistan ve Fas’tan 60 sporcu kıyasıya mücadele verdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, “Şu an 4 ülkeden 60 sporcumuz yarışıyor. Türkiye’den ise 19 erkek 12 kadın sporcumuz yarışlarda yer alıyor. Şiddetli bir fırtına var ama Uluslararası Kayak Federasyonu yetkilileri bu fırtınanın yarışları etkilemediğini söyledi. Umarım kazasız, güzel yarışlar olur. Bu doğa sporuna fırtınalar kolay kolay engel olmaz” dedi.
4 gün boyunca devam edecek müsabakanın, ilk 2 günü slalom, son 2 günü ise büyük slalom olarak yapılacak.

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