Voleybol turnuvasında renkli görüntüler ortaya çıktı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtları arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya katılan yurt takımlarının mücadelesi renkli geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvada 7 erkek, 6 kız yurdu mücadele etti. Hafta sonu yapılan müsabakaları kalabalık öğrenci topluluğu izledi. Çıkılan her maçta öğrenciler sahadaki arkadaşlarını yalnız bırakmadılar. Tezahüratlar ve coşkuyla devam eden maçlar sonunda kız ve erkek voleybol takımlarına kupaları Yurt Müdürleri ve Voleybol Federasyonu yöneticileri tarafından verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yurtlarda öğrencilerin sosyal hayata dair her türlü sosyal aktiviteye ulaşımını sağlamak amacıyla çalışıldığını belirtti. Birdal Öztürk, el sanatları, sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler için öğrencilerin her imkana sahip olduklarını söyledi.

