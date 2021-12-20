Olimpiyat fatihlerine pastalı kutlama

Türkiye’yi Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nda temsil edecek olan Fatih Arda İpçioğlu ve Furkan Akar için Erzurum TOHM’da pasta kesimi yapıldı. Kayakla atlamacı İpçioğlu ve Short Trackçı Akar büyük bir gurur yaşadı.

Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü’nde aktif spor yaşantısını sürdüren Fatih Arda İpçioğlu ile Harputkapı Spor Kulübü sporcusu Furkan Akar için olimpiyata katılma kutlaması yapıldı.

Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Erzurum TOHM sporcusu olan iki milli yıldız için pasta kesimi yapılarak olimpiyatlara katılmaları kutlandı.

Erzurum TOHM Müdürlüğü tarafından düzenlenen pastalı kutlama töreni oldukça renkli geçti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile TOHM ve SEM Müdürü Murat Tanas ile antrenörlerinde katılımı ile gerçekleştirilen kutlama töreninde olimpiyat sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Furkan Akar, pastayı birlikte kestiler.

FIS yarışlarında olimpiyat kotası alan kayakla atlamacı Fatih Arda İpçioğlu ile Hollanda’da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası’nda olimpiyat kotası alan Furkan Akar, büyük bir gurur yaşarken, kendileri için düzenlenen kutlama gecesi için GSİM İl Müdürlüğü ile TOHM ve SEM Müdürü Murat Tanas’a teşekkür ettiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kayakla atlama branşında Fatih Arda İpçioğlu’nun ikinci kez olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmesinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtirken, Furkan Akar’ın da short trackta ilk kez ülkemizi kış olimpiyatlarında temsil edeceğini söyledi. Öztürk, “İki sporcumuza da güvenimiz tam. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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