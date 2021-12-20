DAGC Sarıkaya saldırısını kınadı

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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Gazeteci Muharrem Sarıkaya tarafından canlı yayında İHA kameramanı Ahmet Demir'e yapılan saldırıyı kınadı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

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