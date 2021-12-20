Mobbing ile Mücadele Derneği’nden İHA’ya geçmiş olsun ziyareti

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Hülya Alcan, Yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Elif Terzioğlu ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantepte’de Habertürk TV’ye yapılan canlı yayın sırasında İHA kameramanına Muharrem Sarıkaya tarafından fiziksel şiddet uygulanmasını kınayan Erzurum Temsilci Başkanı Jale Hülya Alcan, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Geçmiş olsun İHA. Dün Gaziantep'de Habertürk TV kanalı canlı yayın esnasında İHA muhabiri mağdur Ahmet Demir'e fiziksel şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya'yı ve olaya sesiz kalan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i kınıyoruz” dedi.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Alcan ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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