ETÜ ile İTÜ iş ortağı oldu

Erzurum ve bölgesindeki girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Kuluçka Merkezi iş ortağı oldu.

ETÜ yerleşkesinde kendi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için çeşitli eğitimler veren, danışmanlık, mentörlük ve altyapı hizmetleri sunan, iş geliştirme süreçlerinde ofis alanı ve toplantı salonu gibi fiziki imkanlar sağlayan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, girişimlere fayda sağlayabilecek kurumsal firma, yatırım ağları ve profesyonellerle paydaşlık ilişkisi kurarak girişimcilere geniş bir iş ağı sunan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile partnerlik sözleşmesi imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında ETÜ Kristal’de faaliyetlerini sürdüren 1 girişim (1 ekip) İTÜ Çekirdek’in her yıl düzenlemiş olduğu Big Bang StartUp Challenge isimli fon bulma yarışmasına çeyrek finalden katılım sağlayabilecek. Bunun yanı sıra her iki merkez girişimcilerinin de İstanbul girişimcilik ekosistemine entegre edilebilmesi amacıyla İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Alanı’nın eş zamanlı kullanabilmesi mümkün olacak. Ayrıca İTÜ Çekirdek Big Bang ön jürisine ETÜ Kristal’den 1 gözlemci katılımı gerçekleştirilecek ve ETÜ Kristal’den bir personel işbaşında deneyim amaçlı tüm süreçleri yerinde göreceği bir eğitim programı için İTÜ Çekirdek’i ziyaret edecek.

Rektör Çakmak: “Girişimcilerimizin İş Hayatına Entegrasyonlarını Kolaylaştırıyoruz”

İmzalanan protokole ilişkin bir değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Merkezimize başvuran girişimci adaylarımızın projelerini ve iş fikirlerini değerlendirildikten sonra araştırma, planlama, organizasyon, motivasyon, koordinasyon ve denetleme gibi stratejik süreçlerini destekleyerek onların iş hayatına entegrasyonlarını kolaylaştırıyoruz. Bu doğrultuda girişimcilerimizin İstanbul Teknik Üniversitesi’nin inovasyon merkezi olan İTÜ Çekirdek’in bilgi birikiminden ve tecrübesinden faydalanabilmesine vesile olacak bu protokolün şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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