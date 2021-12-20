Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların yarından itibaren hissedilir derecede düşeceği ve soğuk hava uyarısına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği bildirilmiştir. Soğuk hava uyarısına karşı dikkatli ve tedbirli olunması.”
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.