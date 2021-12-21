Doğa severlerin kar yağışında yürüyüş keyfi

Erzurum'un Oltu ilçesinde doğa severler kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

Oltulu doğa severler kar yağışı altında Köroğlu Ormanlarında yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı. Her hafta Pazar günleri yürüyüşe çıkan doğa severler bu hafta kar yağınca kendilerini ormana attı. Karda yürüyerek doğanın tadını çıkaran doğa severler, yürüyüş sonunda ise ateş yakarak ısındılar.

Oltulu doğa sever Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "56 yıldır doğa yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Özellikle de böyle hafif yağmurlu ve kar yağışlı havalarda özellikle yürüyüş yapıyoruz. İnsan vücudunun bir enerji döngüsü var bu enerji döngüsüne dışardan destek gerekiyor. Normalde şehirlerde apartmanlarda evlerimizde bu döngüler tıkanıyor ama ormanlık alanlarda hele ki böyle kar yağışının olduğu dönemlerde vücudumuz kendisini yeniliyor müthiş derecede enerjimize katkı sağlıyor. Bu hafta sonu da enerjimizi yenilemek için köroğlu ormanlarında yürüyüş yapıyoruz. Çok mutluyuz her kış sezonunda fırsat buldukça doğada üç beş defa üç beş kilometre yürümenin çok faydası var. Derin temiz nefes almalıyız, avuçlarımızı açmalıyız, avuçlarımıza kar taneleri düşsün fırsat buldukça negatif iyonlu ortamlara gidip yürüyüş yapıp zaman geçirmeliyiz. Derin nefes soluyup meditasyon yapmalıyız" diye konuştu.

Doğa severlerden Avukat Muharrem Kalyon da, "Bugünkü yürüyüşümüzü hava biraz sert olduğu için orman içerisinde yapmak istedik, orman sıcak dolayısı ile canlıların yuvasıdır orman" dedi.

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